ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και τι πρέπει να προσέξουν

Ανοίγει ένα νέο «παράθυρο» για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να τακτοποιήσουν παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η δυνατότητα αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι νεότερες οφειλές (από το 2024 και μετά) δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη διαδικασία και θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

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Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτή η αίτηση, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι. Μεταξύ άλλων:

οι οφειλές να μην βρίσκονταν ήδη σε ενεργή ρύθμιση κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες,

τυχόν προηγούμενη ρύθμιση να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026 ,

, οι νεότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν ήδη τακτοποιηθεί με εξόφληση ή μέσω πάγιας ρύθμισης,

να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παραδείγματα αποπληρωμής

Η ΑΑΔΕ παραθέτει ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία επιβάρυνση:

Οφειλή 3.600 ευρώ μπορεί να αποπληρωθεί σε 72 δόσεις των περίπου 50 ευρώ (πλέον των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων).

μπορεί να αποπληρωθεί σε (πλέον των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων). Για χρέος 7.200 ευρώ , η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 100 ευρώ .

, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα . Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης, τόσο μικρότερη είναι και η συνολική επιβάρυνση από τόκους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Η ένταξη στη ρύθμιση δεν αρκεί από μόνη της. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν εμπρόθεσμα κάθε μηνιαία δόση και να παραμένουν συνεπείς και στις νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.