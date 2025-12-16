“Λουκέτο” στην Cetracore – Jetoil – Ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της λόγω των ρωσικών κυρώσεων

Ανεστάλη αιφνιδιαστικά η λειτουργία της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτό έγινε λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα, από τα λογιστικά μέχρι την παράδοση καυσίμων, λόγω της επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπα της διοίκησής της λόγω των σχέσεών της με τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα της απόφασης είναι να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις παραδόσεις, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, λόγω των καταρτισμένων συμφωνιών.

Η ελληνική εταιρεία Jetoil ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

H Cetracore-Jetoil SA άρχισε τη δραστηριότητά της στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2018, όταν η συστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Όπως αναφέρεται στο site της εταιρείας, η Cetracore – Jetoil SA λειτουργεί πρατήρια σε όλη τη χώρα και δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο Κόσοβο.