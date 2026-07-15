Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων περιέλουσε με βενζίνη 92χρονο όταν του είπε ότι δεν του φτανουν τα χρήματα να πληρώσει

Μια αδιανόητη υπόθεση βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βούλα, με θύμα έναν 92χρονο άνδρα, τον οποίο υπάλληλος του βενζινάδικου περιέλουσε με βενζίνη μετά από φραστικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 14:00, σε πρατήριο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή.

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Ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε με καύσιμο ένα μπιτόνι που μετέφερε ο ηλικιωμένος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, ο 92χρονος συνειδητοποίησε ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για να πληρώσει και ενημέρωσε τον υπάλληλο ότι υπαναχωρεί από την αγορά.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του 52χρονου, ο οποίος άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη εκδώσει τη σχετική απόδειξη λιανικής, η οποία δεν γινόταν να ακυρωθεί.

Η επίθεση και η σύλληψη

Όταν ο υπερήλικας επέμεινε στην αδυναμία του να πληρώσει και επιχείρησε να αποχωρήσει από το σημείο, ο υπάλληλος τον ακολούθησε και, σε μια έξαλλη κατάσταση, άδειασε πάνω του το περιεχόμενο του μπιτονιού.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ηλικιωμένος δέχθηκε τη βενζίνη απευθείας στο πρόσωπο και το σώμα.

Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από σχετική ειδοποίηση. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.