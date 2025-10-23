Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στους ενεργειακούς ομίλους της Ρωσίας

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αλματώδη αύξηση, περί το 3%, στην έναρξη των συναλλαγών στις αγορές εμπορευμάτων στην Ασία σήμερα, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων Rosneft και Lukoil, προκαλώντας ανησυχίες για την προσφορά.

Περί τις 03:45 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού βορειοαμερικανικού πετρελαίου της ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 2,87% στα 60,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,81%, στα 64,35 δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις κυρώσεις χθες βράδυ, επικαλούμενο την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης» της Ρωσίας «σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ εξάλλου παρότρυνε τους συμμάχους των ΗΠΑ «να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Η απόφαση αυτή φέρνει στο φως τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αποκατέστησαν τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αρχή της εβδομάδας: η κυβέρνηση (Τραμπ) εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε επίπεδο (…) επαρκώς χαμηλό ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά», εκτίμησε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της εταιρείας Capital.com.

Η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή αργού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Της αναλογούσε περί το 11% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πέρυσι.

Οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ινδία και στην Ιαπωνία – μεγάλους εισαγωγείς υδρογονανθράκων – προκειμένου να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, με το επιχείρημα πως χρηματοδοτούν έτσι τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.