Πώς θα εφαρμοστεί στην αντλία η μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου – Τι κερδίζουν οι καταναλωτές

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με επικρατέστερη ημέρα τη Δευτέρα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι οριστικές ρυθμίσεις για το νέο πακέτο στήριξης στα καύσιμα, με στόχο η ελάφρυνση να αποτυπωθεί άμεσα στους καταναλωτές.

Το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του μηχανισμού, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη και να διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου.

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Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, η παρέμβαση δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η χρηματοδότηση, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, θα καλυφθεί ισομερώς από τα δύο εγχώρια διυλιστήρια, τη HELLENiQ Energy και τη Motor Oil, που θα συνεισφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ έκαστο.

Το ύψος της ενίσχυσης και οι τιμές αναφοράς

Η μείωση της τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Βενζίνη (αποκλειστικά απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων): Έκπτωση 10 λεπτά ανά λίτρο.

Ντίζελ κίνησης: Έκπτωση 5 λεπτά ανά λίτρο.

Ως βάση υπολογισμού ορίστηκαν οι τιμές ανά νομό όπως διαμορφώθηκαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να αγγίζει τα 1,965 ευρώ/λίτρο για την αμόλυβδη και το 1,80 ευρώ/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Αυτόματη μείωση και αυστηροί έλεγχοι στην αγορά

Σε αντίθεση με το παρελθόν και το σύστημα του Fuel Pass, η κυβέρνηση επιδιώκει την αυτόματη ενσωμάτωση της έκπτωσης στην τελική τιμή, απαλλάσσοντας τους οδηγούς από ψηφιακές αιτήσεις.

Αν και η οριστική φόρμουλα τελεί υπό διαμόρφωση σε συνεργασία με τους δύο πετρελαϊκούς ομίλους, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τα διυλιστήρια να παρέχουν την έκπτωση απευθείας στις εταιρείες εμπορίας, οι οποίες με τη σειρά τους θα τη μετακυλίουν στα πρατήρια.

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Για να διασφαλιστεί ότι το όφελος θα φτάσει ακέραιο στον καταναλωτή, προγραμματίζονται εντατικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (εμπορία, μεταφορά, λιανική πώληση), αποτρέποντας φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σταθερό «ανάχωμα» απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις

Η αρχιτεκτονική του μέτρου προβλέπει σταθερή οριζόντια έκπτωση, ανεξάρτητα από την πορεία των διεθνών τιμών του αργού.

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Αν η επιδότηση εφαρμοζόταν με βάση τα στοιχεία της Πέμπτης 9 Ιουλίου, η μέση τιμή της βενζίνης θα υποχωρούσε από τα 1,965 ευρώ στα 1,865 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ θα μειωνόταν από το 1,80 ευρώ στα 1,75 ευρώ.

Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργήσει ως «κόφτης» σε ενδεχόμενες νέες ανατιμήσεις, καθώς ακόμη και αν η βενζίνη άγγιζε τα 2,20 ευρώ, ο οδηγός θα πλήρωνε 2,10 ευρώ. Αντίστροφα, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, το όφελος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τα νοικοκυριά.

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Οι αιτίες της παρέμβασης και οι εκτιμήσεις της αγοράς

Η κυβερνητική απόφαση ελήφθη ως απάντηση στη νέα τροχιά ανόδου των ενεργειακών τιμών και του αργού πετρελαίου.

Από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε τις προηγούμενες παρεμβάσεις της πολιτείας στην αντλία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα έκτακτα μέτρα στο μέλλον, εάν η ακρίβεια συνεχίσει να πιέζει την ενέργεια, τα βασικά αγαθά και τη στέγαση.

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Από την πλευρά του, ο Κωστής Χατζηδάκης απέδωσε τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές σε τρεις βασικούς παράγοντες. Στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης λόγω τουριστικής περιόδου, στο ρωσικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ και στις τεχνικές δυσκολίες αποκατάστασης ζημιών σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής.

Παράγοντες της εγχώριας αγοράς εκτιμούν ότι οι ανοδικές τάσεις θα διατηρηθούν, με τη βενζίνη να προσεγγίζει άμεσα τα 1,98 ευρώ/λίτρο.

Σε αυτή την περίπτωση, η παρέμβαση θεωρείται κομβική, καθώς θα αποτρέψει την υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2 ευρώ. Η πορεία του υπόλοιπου καλοκαιριού παραμένει ρευστή, με το βλέμμα στραμμένο στη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, τη διατήρηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την τιμή του Μπρεντ, η οποία σημειώνει άνοδο στα 78 δολάρια το βαρέλι.