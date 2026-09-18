ΔΕΗ: Στρατηγική συμφωνία με την ABO Energy – Αποκτά χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ άνω των 2 GW

Την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τη γερμανική ABO Energy για την απόκτηση των θυγατρικών της σε Πολωνία και Ουγγαρία, μαζί με χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 2 GW, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διεθνή επέκταση του Ομίλου και ενισχύει σημαντικά την παρουσία του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Μέσω της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ αποκτά τις ABO Energy Polska και ABO Energy Hungary, εντάσσοντας παράλληλα στο δυναμικό του δύο πλήρως στελεχωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων και τις εξειδικευμένες ομάδες τους στις δύο χώρες.

Χαρτοφυλάκιο άνω των 2 GW σε ΑΠΕ και μπαταρίες

Η συμφωνία περιλαμβάνει 29 SPVs, τα οποία διαθέτουν 99 MW φωτοβολταϊκών έργων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ή υπό ολοκλήρωση.

Παράλληλα, περιλαμβάνει περισσότερα από 2 GW έργων σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, τα οποία αφορούν φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Η νέα κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες συμφωνίες της ΔΕΗ για την είσοδό της στις αγορές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και επιταχύνει την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου για την περίοδο 2026-2030.

Το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη μέσω έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης σε Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών.

Αποκτά και τις εξειδικευμένες ομάδες της ABO Energy

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συναλλαγή δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων.

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Στον Όμιλο ΔΕΗ ενσωματώνονται δύο πλήρως λειτουργικές και ήδη στελεχωμένες τοπικές ομάδες, με εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Πολωνία και την Ουγγαρία.

Οι δύο πλατφόρμες καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα ανάπτυξης ενός έργου: από τη χωροθέτηση και την εξασφάλιση γης έως την αδειοδότηση, τη σύνδεση με το δίκτυο και την επίτευξη του σταδίου «έτοιμο για κατασκευή» (Ready-to-Build).

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Παράλληλα, διαθέτουν δυνατότητες στον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής, στη λειτουργία και συντήρηση των έργων, καθώς και στην οικονομική παρακολούθησή τους.

Κωνσταντίνος Μαύρος: «Καθοριστικό ποιοτικό άλμα»

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, χαρακτήρισε τη συμφωνία «καθοριστικό ποιοτικό άλμα» για την παρουσία του Ομίλου στην Κεντρική Ευρώπη.

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Όπως επισήμανε, η ΔΕΗ δεν αποκτά μόνο ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων, αλλά εντάσσει στο δυναμικό της και δύο έμπειρες τοπικές ομάδες σε Πολωνία και Ουγγαρία.

Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες συμφωνίες με την EDP Renewables και τη Greenvolt, ο Όμιλος επιδιώκει να δημιουργήσει μια ισχυρή περιφερειακή πλατφόρμα που θα αποτελέσει τον πυρήνα της διεθνούς ανάπτυξής του στην Κεντρική Ευρώπη έως το 2030.

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Στόχος τα 24,3 GW έως το 2030

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΕΗ για σχεδόν διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της μέσα στα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος στοχεύει να φτάσει τα 24,3 GW το 2030, έναντι 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας τις νέες προσθήκες έργων στα περίπου 2,4 GW ετησίως.

Το βάρος θα δοθεί κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ευέλικτη παραγωγή και στην αποθήκευση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ σχεδιάζει έως το 2030 περίπου το 45% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της να βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Η επέκταση σε Πολωνία και Ουγγαρία έρχεται να προστεθεί στην παρουσία του Ομίλου σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ επενδυτικά σχέδια προωθούνται επίσης σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία.