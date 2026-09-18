Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικό ρεκόρ τζίρου 4,26 δισ. ευρώ – Πτώση 0,99% για τον Γενικό Δείκτη

Με απώλειες, αλλά και με ιστορικό ρεκόρ συναλλαγών, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής (18/9) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η μαζική αναδιάρθρωση διεθνών δεικτών επισκίασε την καθημερινή εικόνα του ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,99%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap τερμάτισε στις 6.833,85 μονάδες, με πτώση 0,96%.

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Η αγορά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, καθώς οι πιέσεις στην Coca-Cola HBC και στα διυλιστήρια αντιστάθμισαν τη σταθεροποίηση των τραπεζών.

Η σημερινή συνεδρίαση ακολούθησε την πτώση κάτω από τις 2.700 μονάδες και τον ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο της Πέμπτης, όταν η αγορά είχε ήδη αρχίσει να κινείται στους ρυθμούς του κρίσιμου rebalancing.

Ιστορικό ρεκόρ τζίρου στα 4,26 δισ. ευρώ

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 4,26 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά, ενώ περίπου 1,07 δισ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Συνολικά διακινήθηκαν περίπου 489 εκατομμύρια μετοχές, με την εξαιρετικά υψηλή δραστηριότητα να συνδέεται με τις μεγάλες ανακατανομές κεφαλαίων ενόψει της μετάβασης του ελληνικού Χρηματιστηρίου στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά, με το DEBATER να έχει αναλύσει τη μεγάλη επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Αναπτυγμένες Αγορές, μετά την αναταξινόμηση που είχε ανακοινώσει ο FTSE Russell.

Η διευρυμένη διάρκεια της συνεδρίασης επέτρεψε την ομαλότερη εκτέλεση των εντολών που συνδέονταν με το μεγάλο rebalancing και τις τελικές δημοπρασίες των διεθνών παθητικών κεφαλαίων.

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Άλμα 8,87% για το «Ελ. Βενιζέλος»

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με άνοδο 8,87%.

Ακολούθησαν η CrediaBank με +4,32%, η Optima bank με +3,46%, η ElvalHalcor με +3,03% και η Cenergy Holdings με +2,58%.

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Οι επιλεκτικές αγορές σε τραπεζικούς και βιομηχανικούς τίτλους περιόρισαν εν μέρει τις πιέσεις, με τον τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση οριακά υψηλότερα κατά 0,05%, στις 3.205,51 μονάδες.

Βουτιά 5,77% για την Coca-Cola HBC

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χάνοντας 5,77%.

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Η HELLENiQ Energy υποχώρησε κατά 4,28%, η Allwyn κατά 3,30%, η Motor Oil κατά 3,15% και η Titan Cement International κατά 2,58%.

Τον μεγαλύτερο τζίρο συγκέντρωσαν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, καθώς οι τραπεζικοί τίτλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των εισροών και εκροών από τα παθητικά χαρτοφυλάκια.

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Τέλος στο ανοδικό σερί οκτώ εβδομάδων

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,39%, από τις 2.726,49 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής στις 2.661,30 μονάδες, βάζοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί οκτώ εβδομάδων.

Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, το Χρηματιστήριο είχε καταγράψει νέο υψηλό 17 ετών στις 2.726,49 μονάδες, με άνοδο 1,07% και ισχυρή εικόνα στις τράπεζες.

Ο FTSE 25 έχασε 2,44% σε εβδομαδιαία βάση και έκλεισε στις 6.833,85 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης περιόρισε την πτώση του στο 2,01%, στις 3.205,51 μονάδες.

Το κυρίαρχο γεγονός της εβδομάδας ήταν, ωστόσο, η μετάβαση της Αθήνας στη νέα χρηματιστηριακή εποχή. Οι ανακατατάξεις στους διεθνείς δείκτες αύξησαν κατακόρυφα τη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε την Παρασκευή με το ιστορικό ρεκόρ των 4,26 δισ. ευρώ.