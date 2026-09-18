Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 92-90: Επική ανατροπή από το -11 και πρόκριση στον τελικό του Super Cup

Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στον τελικό του EuroLeague Super Cup για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 92-90 της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ακόμη και στο -11, όμως δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι και πραγματοποίησαν μεγάλη αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Εβάν Φουρνιέ να βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα σημεία.

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Ο Γάλλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ως πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Ντόντα Χολ, ο οποίος έκανε double-double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η Φενέρ είχε τον έλεγχο, ο Ολυμπιακός επέστρεψε

Η Φενέρμπαχτσε έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-20, ενώ οι Τούρκοι διατήρησαν το προβάδισμά τους και στο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό πάντως να μειώνει στους δύο πόντους για το 45-43.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη συνέχεια, με τη Φενέρ να αποκτά διψήφια διαφορά.

Οι Πειραιώτες, ωστόσο, δεν άφησαν το παιχνίδι να ξεφύγει οριστικά και στην τέταρτη περίοδο άλλαξαν την εικόνα του αγώνα.

Μπροστάρης ο Φουρνιέ στην ανατροπή

Ο Φουρνιέ έδωσε το σύνθημα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενώ σημαντικές λύσεις πρόσφεραν επίσης οι Μοντέρο, Τζόσεφ και Εντιάι.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -11, πέρασε μπροστά και το παιχνίδι μετατράπηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά.

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Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην πίεση της Φενέρμπαχτσε και έφτασαν τελικά στη νίκη με 92-90, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

Για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει πλέον το τρόπαιο του πρώτου EuroLeague Super Cup, που διεξάγεται στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι.

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Αντίπαλός του στον τελικό θα είναι ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντουμπάι BC.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ώρα Ελλάδας.