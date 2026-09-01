Μαρινάκης: Στα 0,115 ευρώ η κιλοβατώρα στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ – Δημοσιονομικός χώρος 1 δισ. ευρώ για το 2027

Στη μείωση του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, στα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά και την αντιπολίτευση, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η ΔΕΗ μειώνει την τιμή του «μπλε» σταθερού τιμολογίου από περίπου 0,14 ευρώ σε 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

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Όπως υποστήριξε, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, παρά τις αυξήσεις που καταγράφονται στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

«Σημαντική μείωση στο σταθερό τιμολόγιο»

«Είναι μια σημαντική μείωση. Παρά τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής, οι καταναλωτές, εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο, θα μπορούν να έχουν για τουλάχιστον έναν χρόνο σταθερό ρεύμα σε τιμή φθηνότερη από εκείνη του προηγούμενου μήνα», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η ΔΕΗ επιχειρεί να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων, σημειώνοντας ότι η σημερινή οικονομική θέση της επιχείρησης της επιτρέπει να παρεμβαίνει σε περιόδους έντονης ενεργειακής κρίσης.

Δημοσιονομικός χώρος τουλάχιστον ενός δισ. ευρώ

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων παρεμβάσεων θα αφορά το 2027, ενώ ορισμένα περιορισμένα μέτρα ενδέχεται να εφαρμοστούν στο τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε ένα δισ. ευρώ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι το τελικό ποσό θα είναι μεγαλύτερο.

Ο πρωθυπουργός, όπως ανέφερε, δεν θα παρουσιάσει μόνο ένα σύνολο οικονομικών μέτρων, αλλά έναν ευρύτερο «οδικό χάρτη» με τους μεγάλους στόχους και τα στοιχήματα της επόμενης τετραετίας.

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«Ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα το δείτε να γίνεται πράξη», τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την ακρίβεια.

«Τα αυξημένα έσοδα δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα αυξημένα κρατικά έσοδα δεν αποτελούν προϊόν υπερφορολόγησης, αλλά προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας.

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Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για προτάσεις οι οποίες, κατά την άποψή του, δεν συνοδεύονται από επαρκή κοστολόγηση.

Έφερε ως παράδειγμα τον ΕΝΦΙΑ, αντιπαραβάλλοντας την κατάργησή του που είχε υποσχεθεί ο Αλέξης Τσίπρας με τη μείωση που εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Η απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, η οποία περιλάμβανε επιλογές σχετικές με το φύλο.

«Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ ούτε για να ειρωνευτώ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αστοχία της αναδόχου εταιρείας κατά την εφαρμογή προτύπου ISO, η οποία διορθώθηκε με εντολή του Άδωνι Γεωργιάδη.

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«Τα φύλα είναι δύο. Δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, αυτό να αλλάξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στις δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι όροι «πατέρας» και «μητέρα».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει μέτωπο της κυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε ότι «από τη δική μας πλευρά όχι», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να οδηγηθεί σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί του.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε την ταυτότητά της»

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από την πολιτική της ταυτότητα και παρέθεσε ως παραδείγματα τη διαχείριση του Μεταναστευτικού, τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας στα πανεπιστήμια, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις συμφωνίες για τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία.

Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στις μειώσεις φόρων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στα πεπραγμένα και όχι στις προσωπικές συγκρούσεις.

Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα

Για το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε έναν ανταγωνισμό για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερες παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα προέλθουν οι απαραίτητοι πόροι.

Σχετικά με την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα «κόκκινα» δάνεια, ανέφερε ότι θα έστελνε λάθος μήνυμα στους συνεπείς δανειολήπτες, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική λογική της δεκαετίας του 1980.

Για τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι επιχειρεί να εμφανιστεί με νέα πολιτική ταυτότητα, υπενθυμίζοντας τις παλαιότερες υποσχέσεις του για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και των μνημονίων.

«Όλοι μπορούμε στη Δημοκρατία να διεκδικούμε να εκλεγούμε και να κριθούμε από τους πολίτες. Όμως όλα αυτά τα έχουμε ζήσει», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.