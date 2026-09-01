ΔΕΗ: Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική – Οι τιμές Σεπτεμβρίου

Key Takeaways by DEBATER AI Η ΔΕΗ απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο στα 0,14913 ευρώ ανά kWh , σημειώνοντας αύξηση 7,7%.

, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Παράλληλα, η τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online μειώνεται στα 0,115 ευρώ ανά kWh .

μειώνεται στα . Οι χρεώσεις των υπόλοιπων σταθερών μπλε προγραμμάτων παραμένουν αμετάβλητες.

Ειδικές επιλογές διατίθενται για νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση, φοιτητές και καταναλωτές με έξυπνο μετρητή.

Με το σύνολο των προγραμμάτων της, η ΔΕΗ προσφέρει διαφορετικές λύσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχο του ενεργειακού κόστους.

Τις αναλυτικές τιμές των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο του 2026 ανακοίνωσε η ΔΕΗ, περιορίζοντας σημαντικά την επίδραση της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά.

Παρά την αύξηση κατά περίπου 21% που καταγράφηκε τον Αύγουστο στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον Ιούλιο, η ΔΕΗ απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο. Παράλληλα, προχωρά σε σημαντική μείωση της τιμής του σταθερού μπλε προγράμματος ΔΕΗ myHome Online, προσφέροντας στα νοικοκυριά μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα ως προς το ενεργειακό τους κόστος.

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Στα 0,14913 ευρώ ανά kWh το πράσινο τιμολόγιο

Η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο στα 0,14913 ευρώ ανά kWh, έναντι 0,1384 ευρώ ανά kWh τον Αύγουστο.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 7,7%, αισθητά χαμηλότερη από την άνοδο κατά περίπου 21% που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τελική τιμή των 0,14913 ευρώ ανά kWh αφορά την κατανάλωση έως 200 kWh τον μήνα και προϋποθέτει εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού και εγγραφή στο myΔΕΗ, προκειμένου να εφαρμοστεί το σύνολο των προβλεπόμενων εκπτώσεων.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, η χρέωση στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης διαμορφώνεται στα 0,14605 ευρώ ανά kWh.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο η ΔΕΗ είχε διατηρήσει αμετάβλητη την τιμή του πράσινου Γ1/Γ1Ν, απορροφώντας πλήρως την τότε αύξηση άνω του 18% στη χονδρική αγορά.

Μειώνεται στα 11,5 λεπτά το ΔΕΗ myHome Online

Σημαντική είναι η μεταβολή στο σταθερό μπλε τιμολόγιο ΔΕΗ myHome Online, η τιμή του οποίου μειώνεται στα 0,115 ευρώ ανά kWh.

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Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να διατηρήσουν σταθερή χρέωση και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το ενεργειακό τους κόστος, σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στη χονδρεμπορική αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των υπόλοιπων σταθερών μπλε προϊόντων της ΔΕΗ παραμένουν στα επίπεδα του Αυγούστου.

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Οι χρεώσεις στα υπόλοιπα σταθερά προγράμματα

Το χαρτοφυλάκιο των σταθερών οικιακών προϊόντων της ΔΕΗ περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με το ύψος και το προφίλ της κατανάλωσης:

ΔΕΗ myHome Enter: Σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ ανά kWh.

Σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ ανά kWh. ΔΕΗ myHome EnterTwo: Χρέωση 0,145 ευρώ ανά kWh στη ζώνη κανονικής κατανάλωσης και 0,105 ευρώ ανά kWh στη μειωμένη ζώνη, με διάρκεια 24 μηνών.

Χρέωση 0,145 ευρώ ανά kWh στη ζώνη κανονικής κατανάλωσης και 0,105 ευρώ ανά kWh στη μειωμένη ζώνη, με διάρκεια 24 μηνών. ΔΕΗ myHome Maxima: Χρέωση 0,141 ευρώ ανά kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 ευρώ ανά kWh για την κατανάλωση πάνω από 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.

Χρέωση 0,141 ευρώ ανά kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 ευρώ ανά kWh για την κατανάλωση πάνω από 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών. ΔΕΗ myHome Plan: Ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, η οποία καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Οι παραπάνω επιλογές επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν ανάμεσα σε σταθερή, διζωνική ή προσαρμοσμένη σε υψηλότερη κατανάλωση τιμολόγηση.

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Το φοιτητικό ΔΕΗ myHome 4Students

Για τους φοιτητές, το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει σταθερή χρέωση 0,115 ευρώ ανά kWh για τις πρώτες 150 kWh μηνιαίας κατανάλωσης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης:

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Μηδενικό πάγιο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες

50 ευρώ για αγορές μέσω efood

Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κωτσόβολο

Καθημερινός δωρεάν καφές για έναν χρόνο

Μίλια μέσω του προγράμματος Miles+Bonus της AEGEAN

Δυναμικά τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η ΔΕΗ διαθέτει επίσης τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης myHome Dynamic και myBusiness Dynamic, τα οποία απευθύνονται σε καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Μέσω των συγκεκριμένων προϊόντων, νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά, επιδιώκοντας μεγαλύτερο έλεγχο του ενεργειακού κόστους.

Με σταθερά, κυμαινόμενα, διζωνικά και δυναμικά προϊόντα, η ΔΕΗ διαμορφώνει για τον Σεπτέμβριο ένα εύρος επιλογών για διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, περιορίζοντας παράλληλα τη μεταφορά της ανόδου της χονδρικής στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο.