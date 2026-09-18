Πιερρακάκης: Στοχευμένα και προσωρινά τα νέα μέτρα για την ενέργεια, εφόσον χρειαστούν

Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρώπη την πορεία της προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν νέες ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επηρεάζοντας άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι, εφόσον απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Να προστατεύσουμε το σήμερα χωρίς να υποθηκεύσουμε το αύριο»

Ο πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να προστατεύουν τους πολίτες όταν οι οικονομικές συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, χωρίς όμως να δημιουργούν νέες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις για το μέλλον.

«Στόχος μας πρέπει να είναι να προστατεύουμε τους πολίτες όταν οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, χωρίς να δημιουργούμε νέα βάρη για το μέλλον», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, απαιτείται έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της σταθερότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών.

«Να προστατεύουμε το σήμερα, χωρίς να υποθηκεύουμε το αύριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επείγουσα η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ελέγξει κάθε κρίση που εκδηλώνεται εκτός των συνόρων της, μπορεί όμως να περιορίσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς παράγοντες.

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«Πρέπει να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Και σήμερα είναι πιο επείγον από ποτέ», τόνισε.

Οι αναφορές του έρχονται ενώ η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, με στόχο την προστασία των καταναλωτών ενόψει του χειμώνα.

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Ισχυρότερη από τις προβλέψεις η οικονομία της ευρωζώνης

Ο πρόεδρος του Eurogroup μετέφερε αρχικά ένα θετικό μήνυμα για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η οικονομία της ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν διατυπωθεί στις αρχές του έτους. Η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη, ενώ η δυναμική αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του 2026.

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«Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτή την ανθεκτικότητα σε δύναμη», δήλωσε.

Οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές και τα κρατικά ομόλογα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις πιο περιοριστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες αποτυπώνονται στις αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

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Όσο οι συγκεκριμένες συνθήκες διατηρούνται, όπως εξήγησε, τόσο θα εντείνεται η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Παρατήρησε, ωστόσο, ότι τα spreads εντός της ευρωζώνης παραμένουν συγκρατημένα σε σύγκριση με προηγούμενες κρίσεις και υποστήριξε ότι η σημερινή αβεβαιότητα δεν έχει εξελιχθεί σε οικονομική αστάθεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε προσήλωση στη συμφωνημένη δημοσιονομική πορεία, προκειμένου να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Δεν σχεδιάζεται έκτακτο Eurogroup

Ερωτηθείς εάν εξετάζεται η πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον σχεδιασμό.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Εφόσον υπάρξει ανάγκη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό μας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Eurogroup πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια, τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τη στρατηγική της αυτονομία.