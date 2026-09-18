Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ένα περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας, με ένα τραυματισμένο άλογο να εμφανίζεται δεμένο πίσω από όχημα που κινείται στον δρόμο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο evima.gr, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο οδηγός φέρεται να είχε δέσει το τραυματισμένο άλογο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος της καρότσας του οχήματος, ενώ το ζώο ακολουθούσε το όχημα καθώς αυτό κινούνταν στον δρόμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Στις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται το άλογο να κινείται πίσω από το όχημα, ενώ παραμένει δεμένο στην καρότσα.

Πέρα από τα ερωτήματα που δημιουργούνται για τη μεταχείριση και την κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου ζώου, στην καταγγελία επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τρόπος μετακίνησής του θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο και για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ούτε για το πώς είχε τραυματιστεί το άλογο.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί η σημερινή κατάσταση του ζώου ή εάν υπήρξε παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν στα Νέα Στύρα.

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Πηγή πληροφοριών: evima.gr