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Ζάκυνθος: Άκαρπες για τρίτη ημέρα οι έρευνες για την 62χρονη τουρίστρια – Στη «μάχη» ΕΜΑΚ, σκύλος και drone
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Άκαρπες για τρίτη ημέρα οι έρευνες για την 62χρονη τουρίστρια – Στη «μάχη» ΕΜΑΚ, σκύλος και drone

Η 62χρονη από τη Ρουμανία παραμένει αγνοούμενη στην περιοχή του Αλυκανά – Στις έρευνες συμμετέχουν Αστυνομία, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Πολιτική Προστασία.

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