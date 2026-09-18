Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία για τον Παύλο Φύσσα – 5 προσαγωγές και μία σύλληψη

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) η αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φοιτητές, μέλη συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, καταλήγοντας στο Άγαλμα Βενιζέλου.

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Πριν από τη συγκέντρωση, η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άρχισε να αποκαθίσταται.

Τι προηγήθηκε

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Παρασκευής (18/9) αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Thestival, μέλη συλλογικοτήτων, φοιτητές και άτομα του αντιεξουσιαστικού και εξωκοινοβουλευτικού χώρου συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα, από όπου ξεκίνησε η κινητοποίηση.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 18:00 και ακολούθησε πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με τη συγκέντρωση και πορεία στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

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Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Λόγω της κινητοποίησης, με εντολή των αστυνομικών Αρχών έχουν κλείσει προσωρινά τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τους σταθμούς:

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Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Οι συρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ η λειτουργία του Μετρό στους υπόλοιπους σταθμούς συνεχίζεται κανονικά.

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής.

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Δεκατρία χρόνια μετά, συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης πραγματοποιούνται σε αρκετές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλης, με την Αστυνομία να έχει λάβει μέτρα για την εξέλιξη της πορείας.

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Πηγή πληροφοριών: Thestival