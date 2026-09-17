Mega deal ΔΕΗ – Amazon: Data Center 300 MW στη Δυτική Μακεδονία με προοπτική επέκτασης στο 1 GW

Την υπογραφή δεσμευτικού μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS) για την ανάπτυξη ενός μεγάλου Data Center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η ΔΕΗ.

Η συμφωνία προβλέπει τη μακροχρόνια μίσθωση του κέντρου δεδομένων από την AWS, αρχικά για χρονικό διάστημα 15 ετών, ενώ το έργο σχεδιάζεται με ισχύ τροφοδοσίας 300 MW και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης έως και το 1 GW.

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Πρόκειται για μία συμφωνία που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Δυτικής Μακεδονίας στον χάρτη των ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών, στο πλαίσιο της μετάβασης της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή.

Η AWS θα μισθώσει το Data Center για 15 χρόνια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Data Center, η AWS θα το μισθώσει βάσει μακροχρόνιας σύμβασης διάρκειας 15 ετών, υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει την απαιτούμενη έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές.

Από την πλευρά της, η Amazon Web Services θα αναλάβει την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών πληροφορικής του κέντρου δεδομένων.

Η συγκεκριμένη κατανομή ρόλων συνδυάζει την ενεργειακή τεχνογνωσία και τις διαθέσιμες υποδομές της ΔΕΗ με τη διεθνή εμπειρία της AWS στους τομείς των υπηρεσιών cloud και των Data Centers.

Αρχική ισχύς 300 MW – Προοπτική επέκτασης έως 1 GW

Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης, το Data Center θα διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW.

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Οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του έργου, με τη συνολική ισχύ να μπορεί να φτάσει έως και το 1 GW.

Η επέκταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, την αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών και την υπογραφή πρόσθετων οριστικών συμβάσεων.

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Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αφορά την ενεργειακή τροφοδοσία του Data Center.

Η AWS θα αγοράζει και η ΔΕΗ θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστών ως Power Purchase Agreements – PPAs.

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Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στον στόχο της Amazon για επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Το ενεργειακό σκέλος του σχεδιασμού συνδέει την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας με την παραγωγή καθαρής ενέργειας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της ΔΕΗ.

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Συνεργασία σε cloud και τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από την ανάπτυξη του Data Center, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν μία ευρύτερη, πολυετή συνεργασία στους τομείς του cloud computing και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος της πιθανής αυτής συνεργασίας είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ, μέσω τεχνολογιών και υπηρεσιών της AWS.

Η συμφωνία μπορεί, επομένως, να επεκταθεί πέρα από την κατασκευή και λειτουργία του κέντρου δεδομένων, περιλαμβάνοντας την αξιοποίηση υπολογιστικών υποδομών, εφαρμογών cloud και λύσεων AI στις δραστηριότητες του ενεργειακού ομίλου.

Περισσότερες ειδήσεις για τις επενδύσεις, την ενέργεια και τις μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες δημοσιεύονται στην ενότητα Οικονομία του DEBATER.

Δεσμευτικό το μνημόνιο – Οι προϋποθέσεις για το έργο

Η ΔΕΗ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεργασίας είναι δεσμευτικό. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου και οι επιμέρους εμπορικοί όροι παραμένουν υπό την αίρεση της διαπραγμάτευσης και της υπογραφής των οριστικών συμφωνιών.

Για να προχωρήσει το έργο θα πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας –το λεγόμενο due diligence–, να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Συνεπώς, το μνημόνιο καθορίζει το πλαίσιο και τις βασικές δεσμεύσεις της συνεργασίας, όμως η τελική επένδυση θα προχωρήσει εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς τα επόμενα συμβατικά, τεχνικά και αδειοδοτικά στάδια.

Οι σημαντικότερες οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις καταγράφονται επίσης στη Ροή Ειδήσεων του DEBATER.