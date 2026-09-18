Γιώργος Μαζωνάκης: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί» – Τι συνέβη στο πρώτο 24ωρο των γιατρών στον Κορυδαλλό

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το πρώτο 24ωρο στις φυλακές Κορυδαλλού για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω τους.

Από την άφιξή τους στις φυλακές καταγράφηκαν αντιδράσεις από κρατούμενους, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα έντονο στη γυναικεία πτέρυγα όπου οδηγήθηκε η 56χρονη γιατρός.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμφανιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023 και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, κρατούμενες ανήρτησαν πανό με τη φράση «Για πάντα Μαζώ», ενώ φώναζαν κατά διαστήματα το όνομα του τραγουδιστή.

«Σκότωσες το καλύτερο παιδί»

Οι αποδοκιμασίες προς την 56χρονη φέρεται να ήταν έντονες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, από τη γυναικεία πτέρυγα ακούστηκαν φωνές με τη φράση «Σκότωσες το καλύτερο παιδί».

Η γιατρός φέρεται να εμφανίστηκε αμίλητη και προβληματισμένη κατά τις πρώτες ώρες της παραμονής της στον Κορυδαλλό.

Τοποθετήθηκε σε κελί όπου μέχρι πρόσφατα κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, ενώ κατά το πρώτο 24ωρο φέρεται να ζήτησε πληροφορίες για το επισκεπτήριο και τη διαδικασία κατάθεσης χρημάτων από συγγενικά της πρόσωπα.

Σταμάτησε την απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος κρατείται χωριστά.

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Ο ίδιος φέρεται να συνομίλησε με άλλους κρατούμενους και να εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Παράλληλα, αποφάσισε να σταματήσει την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 58χρονος υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής και ότι το ιατρείο του συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του.

Συνεχίζεται η έρευνα για όσα έγιναν στο ιατρείο

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η αναφορά των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το MEGA, στην αναφορά τους οι διασώστες σημείωσαν ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στο ιατρείο αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή.

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Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα από το καταγραφικό του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη θεραπεία του τραγουδιστή.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, στο καταγραφικό φέρεται να αποτυπώνεται αύξηση της φλεβικής πίεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ φέρεται να ενεργοποιήθηκαν συνολικά πέντε συναγερμοί. Οι ακριβείς συνθήκες και η αντίδραση των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά των δύο γιατρών

Παράλληλα με την έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή, εξετάζεται και η οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τους δύο γιατρούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τι συνέβη στο ιατρείο του Κολωνακίου τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.