Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε τις 2.700 μονάδες με τζίρο-μαμούθ 548 εκατ. ευρώ

Με ήπιες απώλειες, αλλά έντονη μεταβλητότητα και ιδιαίτερα αυξημένες συναλλαγές, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,40%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κινήθηκε σε εύρος σχεδόν 40 μονάδων, από τις 2.672,73 έως τις 2.712,08 μονάδες.

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Παρά το θετικό ξεκίνημα και την προσωρινή άνοδο πάνω από τις 2.700 μονάδες, η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πάνω από 548 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 548 εκατ. ευρώ, με περίπου 102 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η αυξημένη δραστηριότητα συνδέθηκε και με τις αναδιαρθρώσεις επενδυτικών χαρτοφυλακίων ενόψει της μετάβασης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Ο δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap έκλεισε στις 6.899,77 μονάδες, με πτώση 0,43%, ενώ ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στον τραπεζικό δείκτη.

Από τον συνολικό τζίρο, περίπου 521 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, αναδεικνύοντας τη μεγάλη συγκέντρωση της επενδυτικής δραστηριότητας στα blue chips.

Όλες οι εξελίξεις από τις αγορές και την οικονομία καταγράφονται στην ενότητα Οικονομία του DEBATER.

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Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Την καλύτερη επίδοση μεταξύ των τίτλων του FTSE 25 σημείωσε η Optima Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,70%.

Ακολούθησαν:

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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με άνοδο 1,99%.

Η Motor Oil με κέρδη 1,52%.

Η Allwyn με άνοδο 1,35%.

Η Metlen με κέρδη 0,66%.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε επιλεκτικές αγορές, προσφέροντας στήριξη κυρίως σε χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς και υποδομιακούς τίτλους.

Ισχυρές πιέσεις σε Lamda και Viohalco

Στον αντίποδα, η Lamda Development βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών, υποχωρώντας κατά 4,17% μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

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Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης:

Η Viohalco με πτώση 4,03%.

Η Τράπεζα Πειραιώς με απώλειες 2,90%.

Η Cenergy με πτώση 2,42%.

Η CrediaBank με απώλειες 1,66%.

Οι πιέσεις στους συγκεκριμένους τίτλους, σε συνδυασμό με την αρνητική εικόνα των περισσότερων τραπεζών, περιόρισαν τις προσπάθειες ανάκαμψης του Γενικού Δείκτη.

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Στις τράπεζες το 48% των συναλλαγών

Τον υψηλότερο τζίρο πραγματοποίησε η Eurobank, ενώ ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα.

Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν σχεδόν το 48% της μικτής αξίας συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές.

Η τελική εικόνα του ταμπλό ήταν αρνητική:

42 μετοχές έκλεισαν με άνοδο.

63 μετοχές υποχώρησαν.

21 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Περισσότερες ειδήσεις για την ελληνική κεφαλαιαγορά βρίσκονται στο tag Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βαρύ το διεθνές περιβάλλον

Το διεθνές επενδυτικό κλίμα παρέμεινε απαιτητικό, μετά την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και ενώ διατηρούνται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η συνεδρίαση στην Αθήνα άφησε εικόνα νευρικότητας, καθώς οι ιδιαίτερα αυξημένες ροές κεφαλαίων συνδυάστηκαν με κατοχύρωση κερδών και συχνές εναλλαγές προσήμου.