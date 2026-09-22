Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση 0,17% – Δεν κράτησε τις 2.700 μονάδες

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την ανοδική κίνηση που καταγράφηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές και, κυρίως, στους δύο διυλιστηριακούς τίτλους εξουδετέρωσαν την ισχυρή άνοδο της Viohalco, της ElvalHalcor και της Coca-Cola HBC.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.671,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 2.665,07 και των 2.697,06 μονάδων, χωρίς να κατορθώσει να διατηρήσει την προσέγγιση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.848,53 μονάδες, με πτώση 0,27%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,60%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα 321,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα στον απόηχο των πρόσφατων αναδιαρθρώσεων διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

Άγγιξε τις 2.697 μονάδες αλλά έχασε τη δυναμική της

Η αγορά άνοιξε στις 2.677,09 μονάδες και επιτάχυνε ανοδικά κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης, πλησιάζοντας εκ νέου το ορόσημο των 2.700 μονάδων.

Στα υψηλά της ημέρας, ωστόσο, η προσφορά εντάθηκε και οδήγησε τους βασικούς δείκτες σε σταδιακή υποχώρηση μέχρι τις τελικές δημοπρασίες.

Η εικόνα επιβεβαίωσε ότι το επίπεδο των 2.700 μονάδων εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό τεχνικό και ψυχολογικό σημείο για την αγορά. Το Χρηματιστήριο είχε προηγουμένως χάσει το συγκεκριμένο όριο με ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία είχε καταγράψει νέα υψηλά 17 ετών.

Ράλι 6,48% για τη Viohalco

Στην κορυφή των κερδών της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η Viohalco, η οποία ενισχύθηκε κατά 6,48% και έκλεισε στα 17,08 ευρώ.

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Ισχυρή άνοδο 2,99% κατέγραψε και η Coca-Cola HBC, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 51,70 ευρώ.

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Η Optima bank με άνοδο 2,69%, στα 14,10 ευρώ

Η ElvalHalcor με κέρδη 2,68%, στα 3,83 ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 2,30%, στα 12,48 ευρώ

Η συνέχιση των αγορών στη Viohalco και την ElvalHalcor διατήρησε τον κλάδο των βασικών υλικών σε θέση πρωταγωνιστή, χωρίς όμως να αποδειχθεί αρκετή για να εξασφαλίσει θετικό κλείσιμο στον Γενικό Δείκτη.

Βαριές απώλειες για τα διυλιστήρια

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι δύο διυλιστηριακοί τίτλοι.

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Η Motor Oil κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών του FTSE 25, υποχωρώντας κατά 4,95% στα 64,30 ευρώ.

Η HELLENiQ Energy έχασε 4,80% και έκλεισε στα 16,85 ευρώ.

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Οι απώλειες των δύο μετοχών είχαν σημαντική επίδραση στη συνολική εικόνα της αγοράς και περιόρισαν την ανοδική συμβολή άλλων δεικτοβαρών τίτλων.

Πιέσεις και στις τραπεζικές μετοχές

Αρνητική ήταν η εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,60%.

Η Alpha Bank σημείωσε πτώση 2,38% και έκλεισε στα 4,632 ευρώ, ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά 2,13%, στα 0,967 ευρώ.

Απώλειες 1,18% κατέγραψε και η Lamda Development, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 6,28 ευρώ.

Οι πιέσεις στα διυλιστήρια και στις περισσότερες τραπεζικές μετοχές έγειραν τελικά την πλάστιγγα υπέρ των πωλητών, παρά την ανοδική υπεροχή που είχε καταγραφεί νωρίτερα.

Στην Alpha Bank ο υψηλότερος τζίρος

Τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης κατέγραψε η Alpha Bank, με συναλλαγές αξίας 37,61 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν:

Η Εθνική Τράπεζα με 36,45 εκατ. ευρώ

Η Eurobank με 35,63 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς με τζίρο ελαφρώς χαμηλότερο από εκείνον της Eurobank

Η συγκέντρωση σημαντικού μέρους της συναλλακτικής δραστηριότητας στις τραπεζικές μετοχές επιβεβαίωσε ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό διαμορφωτή της βραχυπρόθεσμης τάσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιλεκτική εικόνα στο ταμπλό

Παρά το αρνητικό κλείσιμο, η εικόνα της συνεδρίασης δεν χαρακτηρίστηκε από γενικευμένες ρευστοποιήσεις.

Αντιθέτως, παρέμεινε έντονα επιλεκτική, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους μετοχών και κλάδων. Τα ισχυρά κέρδη στους τίτλους του ομίλου Viohalco συνυπήρξαν με τη μεγάλη πτώση των διυλιστηρίων και τις πιέσεις στις τράπεζες.

Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος, έχοντας ήδη καταγράψει νέα υψηλά πολλών ετών και έχοντας εισέλθει σε μια νέα περίοδο μετά την ένταξή της στη Euronext και την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές.