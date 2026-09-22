Eurostat: Άλμα 23,8% στις τιμές των καυσίμων στην ΕΕ – Στο 16% η αύξηση στην Ελλάδα

Ισχυρή άνοδο κατά 23,8% κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Στην Ελλάδα η αντίστοιχη ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 16%, ποσοστό σημαντικό, αλλά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Παράλληλα, μόνο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2026, η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,4%, ενώ η βενζίνη κατέγραψε άνοδο 1,9%.

Αυξήσεις σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, σε 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών ήταν υψηλότερες τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Από τους συγκεκριμένους πίνακες απουσιάζουν στοιχεία για τη Μάλτα.

Οι ετήσιες αυξήσεις που καταγράφηκαν τον Αύγουστο ήταν υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου σε 26 χώρες της ΕΕ. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε 24 κράτη-μέλη.

Συνολικά, 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφάνισαν ετήσια άνοδο μεγαλύτερη από 20%, στοιχείο που αποτυπώνει την έντονη ενεργειακή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών κατέγραψε η Βουλγαρία, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 34,5%.

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Ακολούθησαν:

Η Λιθουανία με αύξηση 28,8%.

Η Φινλανδία με 27,6%.

Η Γερμανία με 27,5%.

Η Γαλλία με 27,4%.

Στον αντίποδα, η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία, όπου περιορίστηκε στο 1,3%.

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Ακολούθησαν η Σουηδία με 6,1%, η Ιρλανδία με 11,7%, η Εσθονία με 14% και η Ελλάδα με 16%.

Παρότι η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη με τις χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις, η επιβάρυνση για οδηγούς, νοικοκυριά και επαγγελματίες παραμένει ιδιαίτερα αισθητή.

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Ενδεικτικά, το DEBATER κατέγραψε σε πρατήριο του Παλαιού Φαλήρου τη βενζίνη στα 2,28 ευρώ και το ντίζελ στα 2,31 ευρώ ανά λίτρο.

Άνοδος 8,3% στο ντίζελ μέσα σε έναν μήνα

Τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν νέα έντονη μηνιαία άνοδο στην τιμή του ντίζελ.

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Από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2026, η τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά μέσο όρο 8,3%.

Το προηγούμενο διάστημα, από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο, είχε ήδη σημειωθεί αύξηση 4,3%.

Μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν:

Στην Τσεχία, με 14,3%.

Στη Βουλγαρία, με 13,5%.

Στο Λουξεμβούργο, με 12,3%.

Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία με 5,2%, στη Ρουμανία με 6,1%, στην Ολλανδία με 6,2%, στη Δανία με 6,3% και στην Ελλάδα με 6,4%.

Στο 1,9% η μηνιαία αύξηση της βενζίνης στην Ελλάδα

Η τιμή της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά μέσο όρο 3,3% μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2026.

Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί ακόμη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, της τάξης του 4,7%.

Από τις 27 χώρες της ΕΕ:

Σε 22 καταγράφηκε αύξηση.

Σε 3 σημειώθηκε μείωση.

Σε 2 οι τιμές παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στη βενζίνη κατέγραψε η Ισπανία με 8,2%. Ακολούθησαν η Ρουμανία με 6,6%, η Ιταλία με 6,3% και η Κύπρος με 6,2%.

Μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία κατά 0,6%, στη Δανία κατά 0,3% και στη Σλοβακία κατά 0,1%.

Στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 1,9% μέσα σε έναν μήνα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα εμφανίζει μικρότερη ετήσια αύξηση στις τιμές των καυσίμων σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς το 16% βρίσκεται 7,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό 23,8%.

Η σύγκριση των ποσοστών, ωστόσο, αποτυπώνει μόνο τον ρυθμό μεταβολής και όχι το τελικό ύψος των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές στην αντλία.

Η νέα μηνιαία άνοδος, ιδιαίτερα στο ντίζελ, διατηρεί ισχυρή την πίεση στο κόστος μετακίνησης και μεταφορών, με πιθανές επιπτώσεις και στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.