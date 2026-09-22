Καύσιμα: Στα 2,28€ η βενζίνη και στα 2,31€ το diesel στο Παλαιό Φάληρο – Πόσο κοστίζει πλέον ένα γέμισμα

Νέα επιβάρυνση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από την ανοδική πορεία των τιμών στα καύσιμα, με το DEBATER να καταγράφει στο Παλαιό Φάληρο την απλή αμόλυβδη στα 2,28 ευρώ το λίτρο και το diesel κίνησης στα 2,31 ευρώ.

Πρόκειται για τιμές που καταγράφηκαν από ρεπόρτερ του DEBATER σε συγκεκριμένο πρατήριο και αποτυπώνουν την πίεση που μπορεί πλέον να συναντήσει ο καταναλωτής στην αντλία, χωρίς να αποτελούν πανελλαδική μέση τιμή.

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Οι αριθμοί γίνονται ακόμη πιο χαρακτηριστικοί όταν μεταφραστούν σε πραγματικό κόστος για τον οδηγό.

Τι παίρνεις πλέον με 20 ευρώ

Με τιμή αμόλυβδης στα 2,28 ευρώ το λίτρο, τα 20 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου:

8,77 λίτρα βενζίνης.

Με το diesel στα 2,31 ευρώ το λίτρο, το ίδιο ποσό αρκεί για περίπου:

8,66 λίτρα πετρελαίου κίνησης.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το κόστος για ένα υποθετικό γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων.

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Στις συγκεκριμένες τιμές, ο λογαριασμός διαμορφώνεται:

στα 114 ευρώ για 50 λίτρα απλής αμόλυβδης,

για 50 λίτρα απλής αμόλυβδης, στα 115,50 ευρώ για 50 λίτρα diesel.

φωτό: DEBATER

Περίπου τα μισά από τα 20 ευρώ της αμόλυβδης αφορούν φόρους

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η φορολογική επιβάρυνση που ενσωματώνεται στην τελική τιμή της βενζίνης.

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Με βάση την τιμή των 2,28 ευρώ ανά λίτρο, από τα 20 ευρώ που καταβάλλει ένας οδηγός στην αντλία για αμόλυβδη, περίπου τα μισά αντιστοιχούν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Το υπόλοιπο ποσό αφορά την αξία του ίδιου του καυσίμου και τα υπόλοιπα κόστη και περιθώρια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

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Σήμερα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη ανέρχεται σε περίπου 0,70 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στο diesel κίνησης σε περίπου 0,41 ευρώ ανά λίτρο. Πάνω στην τελική φορολογητέα αξία επιβάλλεται και ΦΠΑ 24%.

Η Ελλάδα, όμως, δεν είναι μόνο η Αθήνα

Οι τιμές των 2,28 και 2,31 ευρώ που κατέγραψε το DEBATER αφορούν συγκεκριμένο πρατήριο στο Παλαιό Φάληρο και δεν πρέπει να συγχέονται με τη μέση τιμή της Αττικής ή της χώρας.

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Οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά από πρατήριο σε πρατήριο και από περιοχή σε περιοχή, ενώ σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές το κόστος μπορεί επίσης να αποκλίνει αισθητά.

Το κοινό στοιχείο είναι η πίεση που δημιουργεί η ανοδική τάση των καυσίμων στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στο κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Μέσα στην εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων

Την ίδια στιγμή, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα η εξειδίκευση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στα καύσιμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πακέτο παρεμβάσεων που αφορά τόσο το κόστος στην αντλία όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση είναι η επιδότηση στην αντλία, ώστε μέρος της αύξησης να μην περάσει στον καταναλωτή, καθώς και η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Παράλληλα, συζητείται η συνέχιση της στήριξης στο diesel κίνησης.

Στο τραπέζι ΕΦΚ και περιθώρια κέρδους

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Έχει τεθεί το ενδεχόμενο παρέμβασης στον ΕΦΚ, εφόσον υπάρξει το απαραίτητο ευρωπαϊκό περιθώριο, ενώ εξετάζονται παράλληλα παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων.

Η συζήτηση για τη φορολογία έχει ήδη προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα να προτείνει μείωση του ΕΦΚ, μείωση του ΦΠΑ και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, θέτοντας ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να μην ξεπερνά τα 1,40 ευρώ και το diesel κίνησης τα 1,80 ευρώ.

Το κρίσιμο για τους καταναλωτές είναι πλέον ποια μέτρα θα εφαρμοστούν τελικά, πότε θα τεθούν σε ισχύ και πόσο γρήγορα θα αποτυπωθούν στην τιμή που βλέπουν στην αντλία.

Με τη βενζίνη και το diesel να καταγράφονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε πρατήρια της Αττικής, ο χρόνος εφαρμογής των παρεμβάσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για νοικοκυριά και επαγγελματίες.