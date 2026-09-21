Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άνοδο 0,55% η πρεμιέρα στις ανεπτυγμένες αγορές – «Άλμα» 6,23% για Viohalco

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη νέα εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τη Δευτέρα (21/9) στις 2.676,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.

Η συνεδρίαση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη ημέρα εφαρμογής της αναβάθμισης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον FTSE Russell από την κατηγορία «Advanced Emerging» στην κατηγορία «Developed Market».

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Η αλλαγή τέθηκε επίσημα σε ισχύ με το άνοιγμα της αγοράς στις 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE Global Equity Index Series. (Euronext Athens)

Μεταβλητότητα στην ιστορική πρώτη συνεδρίαση

Παρά το θετικό κλείσιμο, η διαδρομή μέχρι τις 2.676,02 μονάδες μόνο ήρεμη δεν ήταν.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε μεγάλο εύρος, από τις 2.628,55 έως τις 2.690,67 μονάδες, αποτυπώνοντας τις σημαντικές εναλλαγές τάσης μετά το μεγάλο rebalancing της προηγούμενης Παρασκευής.

Η αγορά άνοιξε χαμηλότερα και δοκίμασε γρήγορα τα χαμηλά ημέρας, πριν οι αγοραστές ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχο.

Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 6.867,26 μονάδες, ενώ ο FTSE Mid Cap έκλεισε με ισχυρότερα κέρδη 1,36%.

Θετικό ήταν και το πρόσημο στις τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,67%.

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«Έκρηξη» 4,59% στα βασικά υλικά

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ημέρας ήταν, ωστόσο, οι μεταλλουργικές και βιομηχανικές μετοχές.

Ο δείκτης βασικών υλικών κατέγραψε άνοδο 4,59%, με τη Viohalco να βρίσκεται στην κορυφή της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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Η Viohalco ενισχύθηκε κατά 6,23%, κλείνοντας στα 16,04 ευρώ.

Ακολούθησαν:

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ElvalHalcor: +4,34% στα 3,73 ευρώ

+4,34% στα 3,73 ευρώ Metlen: +4,16% στα 47,56 ευρώ

+4,16% στα 47,56 ευρώ Cenergy Holdings: +3,95% στα 23,18 ευρώ

+3,95% στα 23,18 ευρώ Aegean Airlines: +3,17% στα 11,39 ευρώ

Η εικόνα αποτύπωσε τη σαφή υπεραπόδοση των βιομηχανικών και μεταλλουργικών τίτλων στην πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εποχής.

Πτώση 5,71% για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στον αντίποδα, σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία υποχώρησε κατά 5,71% στα 11,57 ευρώ, μετά το άλμα που είχε προηγηθεί.

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Η ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες 1,65% στα 23,78 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε 0,97% στα 42,80 ευρώ και η Coca-Cola HBC έχασε 0,79%, κλείνοντας στα 50,20 ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε ηπιότερες απώλειες 0,34% και έκλεισε στα 17,44 ευρώ.

Στις τράπεζες ο μεγαλύτερος τζίρος

Οι τραπεζικές μετοχές παρέμειναν στο επίκεντρο της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσε η Eurobank, με 44,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς με 37,57 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 35,71 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος Eurobank και Πειραιώς αντιστάθμισε εν μέρει την οριακή υποχώρηση της Εθνικής, με τον κλάδο να παραμένει ένας από τους βασικούς πόλους ρευστότητας της αγοράς.

Η Αθήνα μπήκε επίσημα στο κλαμπ των Developed Markets

Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο FTSE Russell είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο του 2025 ότι η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για μετάβαση από την κατηγορία Advanced Emerging στην κατηγορία Developed Market, με ημερομηνία εφαρμογής την 21η Σεπτεμβρίου 2026. (FTSE Russell)

Οι ελληνικές μετοχές εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο του Developed Europe universe του FTSE Russell. (FTSE Russell)

Η πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετάβαση έκλεισε λοιπόν θετικά, αλλά με έντονες διακυμάνσεις και σημαντική ανακατανομή κεφαλαίων.

Η επόμενη περίοδος θα δείξει πώς θα προσαρμοστεί η ελληνική αγορά στο νέο επενδυτικό περιβάλλον και πώς θα διαμορφωθούν οι ροές των διεθνών κεφαλαίων μετά την αλλαγή κατηγορίας.