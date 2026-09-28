Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος 1,57% – Πάνω από τις 2.700 μονάδες με τζίρο 423 εκατ. ευρώ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας, στις 2.707,83 μονάδες – Κέρδη άνω του 3,5% για ΕΛΠΕ, Alpha Bank, Viohalco και Πειραιώς.
Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων και να κλείνει στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας.
Η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε θετικά από το επιφυλακτικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το πτωτικό άνοιγμα της Wall Street, όπου οι επενδυτές παρακολουθούν τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.707,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,57%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 423,26 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 51.106.377 μετοχές.
Πρωταγωνίστησαν τράπεζες και ενεργειακές μετοχές
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ, με κέρδη 4,30% και κλείσιμο στα 17,93 ευρώ.
Ακολούθησαν:
- Alpha Bank: +3,96%, στα 4,773 ευρώ
- Viohalco: +3,77%, στα 17,60 ευρώ
- Πειραιώς: +3,60%, στα 10,65 ευρώ
- ElvalHalcor: +3,15%, στα 3,77 ευρώ
- Aegean Airlines: +2,67%, στα 11,52 ευρώ
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +2,47%, στα 44,86 ευρώ
- Motor Oil: +2,40%, στα 68,25 ευρώ
- ΕΥΔΑΠ: +2,30%, στα 12,44 ευρώ
- Eurobank: +2,11%, στα 4,801 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα: +2,09%, στα 17,80 ευρώ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά κατά 0,04%.
Η σημερινή άνοδος ακολούθησε την πρόσφατη συνεδρίαση κατά την οποία το Χρηματιστήριο είχε περιορίσει τις απώλειές του και είχε διατηρηθεί πάνω από τις 2.600 μονάδες.
Πιέσεις σε Allwyn, ΟΛΠ και ΟΤΕ
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψε η Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 4,65%, κλείνοντας στα 11,29 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν επίσης:
- ΟΛΠ: -1,68%, στα 46,85 ευρώ
- ΟΤΕ: -1,49%, στα 19,80 ευρώ
- CrediaBank: -1,26%, στα 0,94 ευρώ
- Lamda Development: -0,72%, στα 6,165 ευρώ
- AKTOR: -0,50%, στα 9,94 ευρώ
- Coca-Cola HBC: -0,39%, στα 50,80 ευρώ
Υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα στις τράπεζες
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 13.216.646 μετοχές, και η Alpha Bank, με 11.236.124 μετοχές.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν:
- Η Eurobank με 63,09 εκατ. ευρώ
- Η Εθνική Τράπεζα με 56,74 εκατ. ευρώ
Στο σύνολο της αγοράς, ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 53 υποχώρησαν και 19 παρέμειναν αμετάβλητες. Παρά την αριθμητική υπεροχή των πτωτικών τίτλων, τα ισχυρά κέρδη των μετοχών υψηλής στάθμισης οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη αισθητά υψηλότερα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο του ταμπλό σημείωσαν τα Πλαστικά Κρήτης, με κέρδη 6,67%, και η ΕΧΑΕ, με άνοδο 6,20%.
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου, με πτώση 8,62%, και η Allwyn, με απώλειες 4,65%.
Η αγορά διατηρεί πλέον εκ νέου το επίπεδο των 2.700 μονάδων, λίγες ημέρες μετά την πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη νέα εποχή των ανεπτυγμένων αγορών.
Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης
- AKTOR: 9,9400 ευρώ, -0,50%
- Allwyn: 11,2900 ευρώ, -4,65%
- Τράπεζα Κύπρου: 10,8000 ευρώ, +0,56%
- CrediaBank: 0,9400 ευρώ, -1,26%
- Metlen: 49,1400 ευρώ, +1,74%
- Optima bank: 14,6300 ευρώ, +0,76%
- Titan: 49,5000 ευρώ, +1,64%
- Alpha Bank: 4,7730 ευρώ, +3,96%
- Aegean Airlines: 11,5200 ευρώ, +2,67%
- Viohalco: 17,6000 ευρώ, +3,77%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8600 ευρώ, +2,47%
- ΔΑΑ: 12,1300 ευρώ, +0,08%
- ΔΕΗ: 23,3400 ευρώ, +1,66%
- Coca-Cola HBC: 50,8000 ευρώ, -0,39%
- ΕΛΠΕ: 17,9300 ευρώ, +4,30%
- ElvalHalcor: 3,7700 ευρώ, +3,15%
- Εθνική Τράπεζα: 17,8000 ευρώ, +2,09%
- ΕΥΔΑΠ: 12,4400 ευρώ, +2,30%
- Eurobank: 4,8010 ευρώ, +2,11%
- Lamda Development: 6,1650 ευρώ, -0,72%
- Motor Oil: 68,2500 ευρώ, +2,40%
- Jumbo: 25,0000 ευρώ, +1,87%
- ΟΛΠ: 46,8500 ευρώ, -1,68%
- ΟΤΕ: 19,8000 ευρώ, -1,49%
- Πειραιώς: 10,6500 ευρώ, +3,60%
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