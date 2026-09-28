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Μητσοτάκης: Στον Ασπρόπυργο την Τρίτη – Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σχολείο και Δημαρχείο, θα συνομιλήσει με πολίτες και το απόγευμα θα μεταβεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Μητσοτάκης: Στον Ασπρόπυργο την Τρίτη – Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο.
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Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας διαδοχικές επισκέψεις και συναντήσεις στην πόλη.

Το απογευματινό σκέλος του προγράμματός του περιλαμβάνει επίσκεψη στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας.

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Επίσκεψη στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου

Στις 10:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Ηλία.

Συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης

Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει, επομένως, επαφές με τη σχολική κοινότητα, τη δημοτική Αρχή και κατοίκους της περιοχής.

Στην Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα συνεχιστεί στις 18:00, όταν θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων αποτελούν κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Ο πρωθυπουργός έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση έργων, όπως κατά την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Βάρης.

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