Τραγωδία στο Βέλγιο: Βρέφος 18 μηνών πέθανε αφού έμεινε για ώρες μέσα σε αυτοκίνητο

Μία ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Βέλγιο, όπου ένα βρέφος μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του, αφού παρέμεινε για πολλές ώρες μέσα σε αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Bertem, στη Φλαμανδική Βραβάντη.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το παιδί έμεινε ξεχασμένο μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί, ήταν ήδη πολύ αργά.

Δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το παιδί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος παρέμεινε στο αυτοκίνητο δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι αρμόδιες βελγικές Αρχές διερευνούν το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου.

Ο κίνδυνος μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί πολύ γρήγορα, ακόμη και όταν ο καιρός δεν φαίνεται ιδιαίτερα ζεστός.

Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς ο οργανισμός τους θερμαίνεται ταχύτερα και δεν διαθέτει την ίδια δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας με εκείνον ενός ενηλίκου.

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Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα παιδί δεν πρέπει να μένει ποτέ μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά και ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών.

Ανάλογη τραγωδία είχε συγκλονίσει και την Ελλάδα, όταν βρέφος είχε χάσει τη ζωή του στην Άρτα αφού παρέμεινε ξεχασμένο για ώρες μέσα σε αυτοκίνητο.