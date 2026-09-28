ΟΠΕΚΑ: Πληρώνονται 258,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους – Αναλυτικά τα επιδόματα

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 258.869.403 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 1.008.093.

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Στις πληρωμές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και οι παροχές προς ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τα χρήματα ενδέχεται, ανάλογα με την τράπεζα, να αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς ή στις προπληρωμένες κάρτες από το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ

Επίδομα ή πρόγραμμα Δικαιούχοι Ποσό Επίδομα Παιδιού 422.148 70.584.787,15 ευρώ Επίδομα Γέννησης 8.907 11.703.200 ευρώ Επίδομα Στέγασης 156.988 18.612.869,37 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με προπληρωμένη κάρτα 144.418 33.290.990,17 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς προπληρωμένη κάρτα 582 136.268,82 ευρώ Αναπηρικά επιδόματα 213.681 103.333.424,35 ευρώ Επίδομα Ομογενών 4.823 171.662,27 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982 11.376 4.481.123,83 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 24.310 10.159.176,43 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 447 157.266,37 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας 13.817 3.510.360,11 ευρώ Έξοδα Κηδείας 63 49.919,80 ευρώ Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 19 9.300 ευρώ Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης 3 7.500 ευρώ Κόκκινα Δάνεια 3.038 250.638,91 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές 16 16.000 ευρώ Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια 10 8.861,60 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες 423 44.668,86 ευρώ Επίδομα Αναδοχής 653 509.144,67 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού 2.371 1.832.240,71 ευρώ

Οι μεγαλύτερες πληρωμές

Το μεγαλύτερο ποσό κατευθύνεται στα αναπηρικά επιδόματα, καθώς 103,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 213.681 δικαιούχους.

Ακολουθεί το επίδομα παιδιού, με συνολικό ποσό 70,58 εκατ. ευρώ για 422.148 δικαιούχους, ενώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέσω προπληρωμένης κάρτας θα καταβληθούν 33,29 εκατ. ευρώ σε 144.418 πολίτες.

Για το επίδομα στέγασης προβλέπεται η καταβολή 18,61 εκατ. ευρώ σε 156.988 δικαιούχους και για το επίδομα γέννησης 11,7 εκατ. ευρώ σε 8.907 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλεται επίσης στις 30 Σεπτεμβρίου.

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Ποια επιδόματα καταβάλλονται με προπληρωμένη κάρτα

Μέσω προπληρωμένων καρτών καταβάλλονται:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα αναδοχής

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ισχύουν ειδικοί κανόνες για το μέρος του ποσού που επιτρέπεται να αναληφθεί σε μετρητά.

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Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνονται στον αναλυτικό οδηγό του DEBATER για την προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών.