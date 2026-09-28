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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πληρώνονται 258,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους – Αναλυτικά τα επιδόματα

Συνολικά 258.869.403 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.008.093 δικαιούχους – Οι πληρωμές για επίδομα παιδιού, στέγασης, αναπηρικά και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

ΟΠΕΚΑ: Πληρώνονται 258,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους – Αναλυτικά τα επιδόματα
DEBATER NEWSROOM

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 258.869.403 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 1.008.093.

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Στις πληρωμές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και οι παροχές προς ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τα χρήματα ενδέχεται, ανάλογα με την τράπεζα, να αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς ή στις προπληρωμένες κάρτες από το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ

Επίδομα ή πρόγραμμαΔικαιούχοιΠοσό
Επίδομα Παιδιού422.14870.584.787,15 ευρώ
Επίδομα Γέννησης8.90711.703.200 ευρώ
Επίδομα Στέγασης156.98818.612.869,37 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με προπληρωμένη κάρτα144.41833.290.990,17 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς προπληρωμένη κάρτα582136.268,82 ευρώ
Αναπηρικά επιδόματα213.681103.333.424,35 ευρώ
Επίδομα Ομογενών4.823171.662,27 ευρώ
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/198211.3764.481.123,83 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων24.31010.159.176,43 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων447157.266,37 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας13.8173.510.360,11 ευρώ
Έξοδα Κηδείας6349.919,80 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών199.300 ευρώ
Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης37.500 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια3.038250.638,91 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές1616.000 ευρώ
Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια108.861,60 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες42344.668,86 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής653509.144,67 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού2.3711.832.240,71 ευρώ

Οι μεγαλύτερες πληρωμές

Το μεγαλύτερο ποσό κατευθύνεται στα αναπηρικά επιδόματα, καθώς 103,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 213.681 δικαιούχους.

Ακολουθεί το επίδομα παιδιού, με συνολικό ποσό 70,58 εκατ. ευρώ για 422.148 δικαιούχους, ενώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέσω προπληρωμένης κάρτας θα καταβληθούν 33,29 εκατ. ευρώ σε 144.418 πολίτες.

Για το επίδομα στέγασης προβλέπεται η καταβολή 18,61 εκατ. ευρώ σε 156.988 δικαιούχους και για το επίδομα γέννησης 11,7 εκατ. ευρώ σε 8.907 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλεται επίσης στις 30 Σεπτεμβρίου.

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Ποια επιδόματα καταβάλλονται με προπληρωμένη κάρτα

Μέσω προπληρωμένων καρτών καταβάλλονται:

  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Το επίδομα γέννησης
  • Το επίδομα αναδοχής

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ισχύουν ειδικοί κανόνες για το μέρος του ποσού που επιτρέπεται να αναληφθεί σε μετρητά.

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Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνονται στον αναλυτικό οδηγό του DEBATER για την προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών.

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