Βόρεια Ελλάδα: Μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα σε κλινική – Η ΕΑΔ εισηγείται «λουκέτο»

Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε σοβαρή απόκλιση από τους όρους της ισχύουσας αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, παρότι η λειτουργία του δεν προβλεπόταν στην άδεια που είχε χορηγηθεί στη μονάδα.

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Η εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Με βάση τα ευρήματα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την οριστική διακοπή της λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για εισήγηση της ΕΑΔ και όχι για ήδη εκδοθείσα τελική απόφαση. Η ολοκλήρωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας και η επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων ανήκουν στις αρμόδιες αδειοδοτούσες Αρχές.

Το Ογκολογικό Τμήμα δεν περιλαμβανόταν στην άδεια

Κεντρικό εύρημα του ελέγχου αποτελεί η λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου Ογκολογικού Τμήματος, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια της κλινικής.

Η λειτουργία τμήματος πέραν όσων προβλέπονται από την άδεια μιας ιδιωτικής μονάδας υγείας εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, εποπτείας και τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα της κλινικής, τον αριθμό των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν από το συγκεκριμένο τμήμα ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό λειτουργούσε.

Η νέα υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην ιδιωτική υγεία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τη νομιμότητα λειτουργίας κλινικών, ιατρείων και άλλων δομών.

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Η ΕΑΔ έχει γνωστοποιήσει ότι από το 2020 έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες έλεγχοι και πορίσματα στον τομέα της Υγείας, ενώ υποθέσεις με ενδείξεις ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές.