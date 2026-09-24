Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες και κράτησε τις 2.600 μονάδες – Ανάχωμα οι τράπεζες

Με περιορισμένες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η ισχυρή αντίδραση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά περιόρισε σημαντικά την αρχική πτώση και διατήρησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από το όριο των 2.600 μονάδων.

Οι τραπεζικές μετοχές λειτούργησαν ως βασικό ανάχωμα στις πιέσεις, χωρίς όμως να καταφέρουν να αντισταθμίσουν πλήρως την αρνητική εικόνα σε τίτλους όπως η ΔΕΗ, η Jumbo, η Titan και η Viohalco.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.642,23 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,33%, στην τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση για την ελληνική αγορά.

Ισχυρή αντίδραση από τις 2.604 μονάδες

Η αγορά άνοιξε στις 2.637,99 μονάδες και, υπό το βάρος των πωλήσεων, υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.604,71 μονάδες.

Στη συνέχεια εκδηλώθηκε ισχυρή αντίδραση, η οποία οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.653,22 μονάδες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διατηρήσει το θετικό πρόσημο μέχρι το κλείσιμο.

Η αγορά έχει απομακρυνθεί από το πρόσφατο ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε χάσει τις 2.700 μονάδες με τζίρο 548 εκατ. ευρώ, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Άνοδος για τον τραπεζικό δείκτη

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap έκλεισε στις 6.774,39 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Αντίθετα, ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,34%, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των τραπεζών στη βελτίωση της εικόνας της αγοράς κατά το δεύτερο μισό της ημέρας.

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Η αξία των συναλλαγών παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 400 εκατ. ευρώ.

Πρωταγωνιστής ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 3,58% και έκλεισε στα 11,85 ευρώ.

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Ακολούθησαν:

Η Alpha Bank , με άνοδο 2,06% στα 4,597 ευρώ

, με άνοδο 2,06% στα 4,597 ευρώ Η Optima bank , με κέρδη 1,94% στα 14,19 ευρώ

, με κέρδη 1,94% στα 14,19 ευρώ Η Coca-Cola HBC , με άνοδο 0,98% στα 51,70 ευρώ

, με άνοδο 0,98% στα 51,70 ευρώ Η HELLENiQ Energy, με κέρδη 0,93% στα 17,45 ευρώ

Οι τοποθετήσεις στις τραπεζικές μετοχές και σε επιλεγμένα βαριά χαρτιά στήριξαν την απογευματινή ανάκαμψη των βασικών δεικτών.

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Πιέσεις σε ΔΕΗ, Jumbo και βιομηχανικούς τίτλους

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χάνοντας 3,04% και κλείνοντας στα 22,94 ευρώ.

Αρνητικά κινήθηκαν επίσης:

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Η Jumbo , με πτώση 2,79% στα 24,40 ευρώ

, με πτώση 2,79% στα 24,40 ευρώ Η Titan , με απώλειες 2,35% στα 48,24 ευρώ

, με απώλειες 2,35% στα 48,24 ευρώ Η Viohalco , με πτώση 2,23% στα 16,66 ευρώ

, με πτώση 2,23% στα 16,66 ευρώ Η Aktor, με απώλειες 1,80% στα 9,80 ευρώ

Οι πιέσεις στους συγκεκριμένους τίτλους διατήρησαν σε αρνητικό έδαφος τον Γενικό Δείκτη, παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης.

Σχεδόν 180 εκατ. ευρώ σε τρεις τράπεζες

Τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας συγκέντρωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με συναλλαγές αξίας 73,58 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Eurobank με 64,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 41,98 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις τραπεζικοί τίτλοι συγκέντρωσαν συνολικά συναλλαγές ύψους σχεδόν 180 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος παρέμεινε στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας.

Θετικό τεχνικό μήνυμα η διατήρηση των 2.600 μονάδων

Παρά την τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, η αντίδραση από το χαμηλό ημέρας και το θετικό κλείσιμο του τραπεζικού δείκτη πρόσφεραν ενδείξεις ανθεκτικότητας.

Η αγορά δεν κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, καθώς οι πιέσεις παρέμειναν διάχυτες και οι αγοραστές κινήθηκαν ιδιαίτερα επιλεκτικά.

Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες αποτέλεσε, πάντως, το βασικό θετικό τεχνικό μήνυμα της συνεδρίασης.