ΥΠΕΘΟΟ: Κάθε ευρωπαϊκό και εθνικό πρόγραμμα υπόκειται σε έλεγχο

«Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο», τονίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τους διαγωνισμούς για τις δράσεις κατάρτισης.

Το ΥΠΕΘΟΟ επισημαίνει ότι κάθε έλεγχος είναι απαραίτητος και καλοδεχούμενος, ενώ αναφέρει ότι η Ελλάδα θα εξετάσει τις δυνατότητες που της παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο για την αμφισβήτηση του περιεχομένου του σχετικού ευρωπαϊκού πορίσματος.

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Το θεσμικό πλαίσιο για τα προγράμματα κατάρτισης

Σύμφωνα με το υπουργείο, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαγωνισμών, δεν περιορίζεται στις προβλέψεις του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Όπως αναφέρει, το συγκεκριμένο πλαίσιο εκπονήθηκε από τη χώρα την περίοδο 2020-2022, μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Κατάρτισης και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν κατευθύνσεών της.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων μέσω της ΔΥΠΑ.

Τι αναφέρει για τους διαγωνισμούς

Το ΥΠΕΘΟΟ σημειώνει ότι οι διαγωνισμοί οι οποίοι ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά από την ευρωπαϊκή ελεγκτική Αρχή, γνωστή ως DAC, είχαν συνταχθεί βάσει του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

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Το υπουργείο υποστηρίζει, επίσης, ότι στο πόρισμα της ευρωπαϊκής Αρχής αναφέρεται ρητά πως οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολούθησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τις δράσεις κατάρτισης.

Οι διαδικασίες αυτές είχαν διαμορφωθεί μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2017 και είχε καταγράψει συστημικές αδυναμίες στις σχετικές δράσεις.

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Εξετάζεται η αμφισβήτηση του πορίσματος

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η χώρα θα εξετάσει τις δυνατότητες που της παρέχονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την αμφισβήτηση του περιεχομένου του πορίσματος.

Το υπουργείο δεν διευκρινίζει στο παρόν στάδιο ποια συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να ακολουθηθεί ή ποια σημεία του πορίσματος πρόκειται να αμφισβητηθούν.

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Τι αναφέρει για ενδεχόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις

Το ΥΠΕΘΟΟ υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων, τα σχετικά ποσά θα καλυφθούν από άλλες επιλέξιμες ενωσιακές δαπάνες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τον τρόπο αυτό δεν θα προκύψει απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τη χώρα.

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Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων, όπως οι δράσεις κατάρτισης εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ.

«Κάθε έλεγχος είναι απαραίτητος και καλοδεχούμενος»

Καταλήγοντας, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζει ότι όλα τα προγράμματα, είτε χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους, υπόκεινται σε έλεγχο.

«Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο και κάθε έλεγχος είναι απαραίτητος και καλοδεχούμενος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.