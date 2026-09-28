Αλόννησος: 12χρονος υπέστη εγκαύματα από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

Στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ένας 12χρονος από την Αλόννησο, ο οποίος υπέστη εγκαύματα όταν εκδηλώθηκε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στον Βόλο

Μετά την αρχική εξέταση, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

Για την επείγουσα διακομιδή ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε από την Αλόννησο στο λιμάνι του Βόλου με το ταχύπλοο «Άξιον Εστί». Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.

Παρόμοια επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατα, όταν τρίχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι στην Αλόννησο και διακομίστηκε με το ίδιο ταχύπλοο σε νοσοκομείο του Βόλου.

Διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς

Ο 12χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των εγκαυμάτων ή τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην κουζίνα της κατοικίας και τραυματίστηκε το παιδί.