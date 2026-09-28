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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισοτιμίες 29 Σεπτεμβρίου 2026: Πόσο διαμορφώνονται δολάριο, λίρα και γεν

Το νέο δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος – Αναλυτικά οι τιμές αγοράς και πώλησης.

Ισοτιμίες 29 Σεπτεμβρίου 2026: Πόσο διαμορφώνονται δολάριο, λίρα και γεν
Πτώση 0,23% καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. (credits: Pixabay/geralt)
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Τις ισοτιμίες συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το δελτίο του Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων, η μέση τιμή του δολαρίου ΗΠΑ διαμορφώνεται σε 1,1369 δολάρια ανά ευρώ, ενώ η βρετανική λίρα βρίσκεται στις 0,85762 λίρες ανά ευρώ.

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Παράλληλα, η μέση τιμή του ιαπωνικού γεν ανέρχεται σε 178,68 γεν ανά ευρώ και του ελβετικού φράγκου σε 0,94599 φράγκα ανά ευρώ.

Οι ισοτιμίες της 29ης Σεπτεμβρίου 2026

Οι τιμές εκφράζονται σε ποσότητα ξένου νομίσματος ανά ένα ευρώ.

ΝόμισμαΜέση τιμήΑγοράΠώληση
Δολάριο ΗΠΑ1,136901,153951,11416
Λίρα Αγγλίας0,857620,870480,84047
Γεν Ιαπωνίας178,68181,36175,11
Φράγκο Ελβετίας0,945990,960180,92707
Δολάριο Καναδά1,610561,634721,57835
Δολάριο Αυστραλίας1,618521,642801,58615
Κορόνα Δανίας7,475207,587307,32570
Κορόνα Σουηδίας11,3190011,4888011,09260
Κορόνα Νορβηγίας10,8202010,9825010,60380

Για τις κορόνες Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια.

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Τα όρια των συναλλαγών

Για συναλλαγές με ιδιώτες, οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μέχρι του ισοτίμου των 10.000 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός του Κεντρικού Καταστήματος, των θυρίδων και του υποκαταστήματος Ιωαννίνων.

Για τις συναλλαγές με τις τράπεζες, οι τιμές ισχύουν για διάθεση ή απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων έως του ισοτίμου των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Στις συναλλαγές με ανταλλακτήρια συναλλάγματος, το ημερήσιο όριο εκχώρησης ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται στο ισότιμο των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα.

Για μεγαλύτερα ποσά, η τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων. Με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται επίσης συναλλαγές σε λίρες Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.

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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι παραπάνω τιμές αφορούν συναλλαγές σε ξένα τραπεζογραμμάτια και ενδέχεται να διαφέρουν από τις διατραπεζικές ισοτιμίες ή τις τιμές που προσφέρουν εμπορικές τράπεζες και ανταλλακτήρια.

Οι πολίτες καλό είναι να ενημερώνονται για τυχόν προμήθειες και πρόσθετες χρεώσεις πριν προχωρήσουν σε αγορά ή πώληση ξένου νομίσματος.

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