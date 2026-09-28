Booking.com: Νέα μέτρα διαφάνειας για τα καταλύματα – Συνεχίζεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Την εθελοντική υιοθέτηση μέτρων διαφάνειας από την Booking.com προς τους συνεργάτες της σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο χαιρετίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα μέτρα αποφασίστηκαν σε συνέχεια του ρυθμιστικού διαλόγου της εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμόρφωσή της με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, γνωστή και ως Digital Markets Act ή DMA.

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Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί θετικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση δικαιότερων όρων συναλλαγής για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης.

Τα μέτρα αφορούν όλα τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, επομένως, καλύπτουν και τους συνεργάτες της Booking.com στην Ελλάδα.

Τι σημαίνουν τα μέτρα για ξενοδοχεία και καταλύματα

Η Booking.com λειτουργεί ως βασικός μεσάζων μεταξύ ταξιδιωτών και επιχειρήσεων φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα τουριστικά καταλύματα.

Η ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις της πλατφόρμας με τους επιχειρηματικούς χρήστες της αποσκοπεί στη σαφέστερη ενημέρωσή τους και στη δημιουργία δικαιότερων όρων πρόσβασης στην ψηφιακή αγορά κρατήσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα εισόδου και ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλατφορμών, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης των καταλυμάτων από έναν κυρίαρχο ψηφιακό μεσάζοντα.

Το ζήτημα των εμπορικών πρακτικών της πλατφόρμας έχει απασχολήσει έντονα τον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς χιλιάδες ξενοδοχεία στην Ευρώπη έχουν κινηθεί κατά της Booking.com, κάνοντας λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

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Παραμένει ανοικτή η έρευνα στην Ελλάδα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει ότι τα νέα μέτρα διαφάνειας δεν επηρεάζουν ούτε προδικάζουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Booking.com στην αγορά των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης για κρατήσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies, γνωστών ως OTAs.

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Η υπόθεση εξετάζεται βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Οι ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Έπειτα από έρευνα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε διατυπώσει σοβαρές προκαταρκτικές ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού ανταγωνιστικών διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην ελληνική αγορά.

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Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, η Booking.com υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων προς την Επιτροπή.

Η πρόταση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μέσω διαδικασίας «market test», στις 8 Ιουλίου 2026, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα ανταγωνισμού που έχουν εντοπιστεί.

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Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναμένεται να αποφασίσει επί της πρότασης της Booking.com μέσα στους επόμενους μήνες.

Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει στις συζητήσεις που διεξάγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες εθνικές αρχές μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια του ρυθμιστικού διαλόγου με την Booking.com, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε με τις αρχές ανταγωνισμού της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Σύμφωνα με την ελληνική Αρχή, η υιοθέτηση των μέτρων διαφάνειας αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών για την εφαρμογή αποτελεσματικών και συνεκτικών κανόνων στις ψηφιακές αγορές.

Τι είναι η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές αποτελεί ευρωπαϊκό κανονισμό που αποσκοπεί στη διαμόρφωση πιο δίκαιων και ανταγωνιστικών ψηφιακών αγορών.

Ο κανονισμός επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που χαρακτηρίζονται ως «ρυθμιστές πρόσβασης» ή «πυλωροί» – γνωστοί διεθνώς ως gatekeepers.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχουν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας και μπορούν να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πρόσβαση άλλων εταιρειών και καταναλωτών στις ψηφιακές αγορές.

Η Booking Holdings ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πυλωρός για τις υπηρεσίες διαδικτυακής διαμεσολάβησης της Booking.com στις 13 Μαΐου 2024. Από τότε ενεργοποιήθηκε σειρά υποχρεώσεων για τη συμμόρφωσή της με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές της με στόχο την προστασία των επιχειρηματικών χρηστών, των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας.