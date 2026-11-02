Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στις 2.602 μονάδες με «βουτιά» σχεδόν 6% για ΕΛΠΕ και Motor Oil
Με απώλειες 0,64% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11), παρά τις ενδοσυνεδριακές ανοδικές κινήσεις. Στα 254,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με Coca-Cola HBC και Lamda Development να προσφέρουν στήριξη.
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να υποχωρεί προς το όριο των 2.600 μονάδων, καθώς οι ισχυρές πιέσεις σε ενεργειακές και τραπεζικές μετοχές υπερίσχυσαν των επιλεκτικών αγοραστικών κινήσεων.
Η αγορά παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα και διαδοχικές εναλλαγές προσήμου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.602,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,64%.
Καθοριστικό ρόλο στην αρνητική εικόνα διαδραμάτισαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-5,86%) και Motor Oil (-5,80%), ενώ αντίβαρο αποτέλεσαν η Coca-Cola HBC και η Lamda Development.
Χρηματιστήριο: Από τα ενδοσυνεδριακά κέρδη στην πτώση
Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρχικά σε θετικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διατηρήσει τα κέρδη του.
Ειδικότερα, κατέγραψε:
- Υψηλότερη τιμή: 2.637,67 μονάδες (+0,71%)
- Χαμηλότερη τιμή: 2.602,07 μονάδες (-0,65%)
- Τιμή κλεισίματος: 2.602,41 μονάδες (-0,64%)
Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 254,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.683.649 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,64%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε απώλειες 0,74%.
Ισχυρές πιέσεις σε ΕΛΠΕ και Motor Oil – Απώλειες για τις τράπεζες
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι δύο μεγάλοι όμιλοι διύλισης, με τα ΕΛΠΕ να υποχωρούν κατά 5,86%, κλείνοντας στα 17,04 ευρώ, και τη Motor Oil να καταγράφει πτώση 5,80%, στα 63,35 ευρώ.
Αρνητική ήταν η εικόνα και για αρκετές τραπεζικές μετοχές, με την Πειραιώς να χάνει 2,90%, την CrediaBank 2,13% και την Alpha Bank 2,11%.
Πιέσεις δέχθηκε επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με απώλειες 2,42%, ενώ η Eurobank έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,96%.
Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε οριακή άνοδο 0,32%.
Coca-Cola HBC και Lamda Development έδωσαν στηρίγματα
Παρά την πτωτική εικόνα, ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκαν ανοδικά, περιορίζοντας τις συνολικές απώλειες του Γενικού Δείκτη.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν:
- Coca-Cola HBC: +2,50%, στα 57,50 ευρώ
- Lamda Development: +2,20%, στα 6,05 ευρώ
- Optima Bank: +1,83%, στα 13,36 ευρώ
- Jumbo: +1,48%, στα 27,40 ευρώ
Θετικό πρόσημο εμφάνισαν επίσης η Aegean Airlines (+1,20%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,06%) και η Τιτάν (+0,84%).
Στα 255 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα
Η Εθνική Τράπεζα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, στα 50,09 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 44,33 εκατ. ευρώ.
Σε όγκο συναλλαγών, την πρώτη θέση κατέλαβε η Alpha Bank με 6.267.298 μετοχές και ακολούθησε η Eurobank με 6.150.441 μετοχές.
Στο σύνολο της αγοράς, η εικόνα ήταν αρνητική:
- 39 μετοχές έκλεισαν ανοδικά.
- 62 μετοχές υποχώρησαν.
- 21 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Βογιατζόγλου Systems (+5,38%) και η Νάκας (+5,29%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Δάϊος Πλαστικά (-6,25%) και η Λανακάμ (-6,18%).
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται οριακά πάνω από τις 2.600 μονάδες, επίπεδο που συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη συνέχεια των συναλλαγών.
πηγή στην Google
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