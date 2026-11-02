Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11), σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση.
Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 18:49 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 28,6 χιλιόμετρα.
Τα στοιχεία του σεισμού
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη καταγραφή:
- Μέγεθος: 4,7 Ρίχτερ
- Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026
- Ώρα Ελλάδας: 18:49
- Επίκεντρο: 57 χλμ. νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου
- Εστιακό βάθος: 28,6 χλμ.
- Γεωγραφικό πλάτος: 34,5886° Β
- Γεωγραφικό μήκος: 26,4514° Α
Η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης.
πηγή στην Google
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