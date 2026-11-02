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Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11), σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση.

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
MotionTeam
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Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 18:49 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου.

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Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 28,6 χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία του σεισμού

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη καταγραφή:

  • Μέγεθος: 4,7 Ρίχτερ
  • Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026
  • Ώρα Ελλάδας: 18:49
  • Επίκεντρο: 57 χλμ. νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου
  • Εστιακό βάθος: 28,6 χλμ.
  • Γεωγραφικό πλάτος: 34,5886° Β
  • Γεωγραφικό μήκος: 26,4514° Α

Η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης.

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