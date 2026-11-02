Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 18:49 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου.

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Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 28,6 χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία του σεισμού

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη καταγραφή:

Μέγεθος: 4,7 Ρίχτερ

4,7 Ρίχτερ Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 Ώρα Ελλάδας: 18:49

18:49 Επίκεντρο: 57 χλμ. νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου

57 χλμ. νοτιοανατολικά του Γουδούρα Λασιθίου Εστιακό βάθος: 28,6 χλμ.

28,6 χλμ. Γεωγραφικό πλάτος: 34,5886° Β

34,5886° Β Γεωγραφικό μήκος: 26,4514° Α

Η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης.