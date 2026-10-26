Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος 1,56% – «Άλμα» 3,19% για τις τράπεζες

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (26/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 1,56% και να κλείνει στις 2.569,82 μονάδες, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχαν καταγραφεί στο προηγούμενο διήμερο.

Οι τραπεζικές μετοχές πρωταγωνίστησαν στην ανοδική αντίδραση, με τον κλαδικό δείκτη να σημειώνει κέρδη 3,19%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 258 εκατ. ευρώ.

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Το θετικό στοιχείο της συνεδρίασης ήταν ότι τόσο ο Γενικός Δείκτης όσο και ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας, δείχνοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον διατηρήθηκε μέχρι το κλείσιμο.

Στις 2.569,82 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε άνοδο 1,56%, κλείνοντας στις 2.569,82 μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε υποχωρήσει έως τις 2.537,51 μονάδες, ωστόσο στη συνέχεια οι αγοραστές ανέκτησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 1,70%, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 6.567,60 μονάδες.

Η ανοδική αντίδραση ήρθε μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, όταν οι τραπεζικές μετοχές είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε καταγράψει το DEBATER, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (22/10) ο Γενικός Δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε χάσει 4,38%.

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«Άλμα» 3,19% στις τράπεζες – Πρωταγωνίστρια η Alpha Bank

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου, με τον σχετικό δείκτη να κλείνει στις 2.922,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,19%.

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Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank με κέρδη 4,27%, ενώ ακολούθησε η Eurobank με 3,98%.

Ισχυρά κέρδη σημείωσαν επίσης η Πειραιώς (+3,41%), η Τράπεζα Κύπρου (+2,77%) και η Εθνική Τράπεζα (+2,46%).

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Η επιστροφή των αγοραστών στις τραπεζικές μετοχές συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της αγοράς.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aegean στους κερδισμένους – Πτώση 4,52% για την Allwyn

Πέρα από τις τράπεζες, σημαντική άνοδο κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 3,43%.

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Ακολούθησε η Aegean Airlines με κέρδη 2,93%, επιβεβαιώνοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε και πέρα από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών του FTSE 25 σημείωσε η Allwyn, με απώλειες 4,52%.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Motor Oil (-0,94%), η Coca-Cola HBC (-0,55%), ο ΟΤΕ (-0,52%) και η Lamda Development (-0,34%).

Η περιορισμένη έκταση των απωλειών στις περισσότερες μετοχές που υποχώρησαν αποτύπωσε την υπεροχή των αγοραστών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Στα 258 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 258,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν περίπου 33,98 εκατομμύρια μετοχές.

Τον μεγαλύτερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα, με συναλλαγές ύψους 47,13 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Πειραιώς με 36,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 33,17 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύθηκαν, 78 έκλεισαν ανοδικά, 35 πτωτικά και 39 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η εικόνα αυτή επιβεβαίωσε τη διάχυση της ανοδικής αντίδρασης σε μεγάλο μέρος του χρηματιστηριακού ταμπλό.

Το επόμενο στοίχημα για το Χρηματιστήριο – Οι 2.600 μονάδες

Παρά τη σημαντική άνοδο, η σημερινή συνεδρίαση δεν ήταν αρκετή για να καλύψει πλήρως τις απώλειες της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από την περιοχή των 2.550 μονάδων αποτελεί ένα πρώτο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς, ενώ το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων παραμένει ο επόμενος στόχος των αγοραστών.

Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και οι προσεχείς εταιρικές ανακοινώσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Χρηματιστήριο είχε καταγράψει σημαντικές διακυμάνσεις, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει στις 2.643,62 μονάδες την Τετάρτη (21/10), προτού ακολουθήσει νέο κύμα πιέσεων.

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Η σημερινή ανάκαμψη αποτελεί θετική ένδειξη για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς, με την ανθεκτικότητα των τραπεζικών μετοχών να παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια.