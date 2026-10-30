Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση 0,15% στην τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου – Πιέσεις στις τράπεζες

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (30/10) η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο της Coca-Cola HBC, των διυλιστηρίων και επιλεγμένων βιομηχανικών τίτλων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,15%, έχοντας κινηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ 2.605,43 και 2.625,73 μονάδων.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,23%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 6.702,29 μονάδες.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 417,91 εκατ. ευρώ, με σημαντική δραστηριότητα στις τραπεζικές μετοχές και στις προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η αγορά διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί, διατηρώντας ωστόσο το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Χρηματιστήριο: Coca-Cola HBC και Motor Oil στην κορυφή των κερδών

Η Coca-Cola HBC κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών του FTSE 25, ενισχυμένη κατά 2,94%, προσφέροντας σημαντική στήριξη στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ακολούθησε η Motor Oil, με κέρδη 2,83%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα για τη HELLENiQ Energy, την ElvalHalcor και τον ΟΤΕ.

Οι πέντε μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ήταν:

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Μετοχή Μεταβολή Coca-Cola HBC +2,94% Motor Oil +2,83% HELLENiQ Energy +1,86% ElvalHalcor +1,74% ΟΤΕ +1,51%

Η ανάκαμψη των δύο διυλιστηρίων ήρθε μετά τις σημαντικές απώλειες που είχαν καταγράψει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Πιέσεις σε Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Optima bank

Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το προηγούμενο τριήμερο ανοδικό σερί.

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Τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με απώλειες 4,61%.

Ακολούθησαν η Optima bank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Aegean Airlines.

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Μετοχή Μεταβολή Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών -4,61% Optima bank -3,32% Εθνική Τράπεζα -2,57% Τράπεζα Πειραιώς -2,10% Aegean Airlines -1,10%

Το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές και η διεθνής επιφυλακτικότητα, μετά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, περιόρισαν τη διάθεση των επενδυτών για νέες τοποθετήσεις.

Πάνω από 224 εκατ. ευρώ ο τζίρος σε τρεις τραπεζικές μετοχές

Παρά τις απώλειες του κλάδου, οι τράπεζες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.

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Τον υψηλότερο τζίρο κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, με 97,19 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα, με 66,11 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank, με 61,25 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι τρεις τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν συναλλαγές ύψους 224,55 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 53,7% της συνολικής αξίας συναλλαγών της ημέρας.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τραπεζικό κλάδο.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ στο μικροσκόπιο βρέθηκαν και τα αποτελέσματα της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς.

Ωστόσο, οι θετικές εταιρικές ανακοινώσεις δεν απέτρεψαν τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να περιορίσουν μέρος της έκθεσής τους σε μετοχές ενόψει της ολοκλήρωσης του μήνα.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Οκτώβριος

Η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου χαρακτηρίστηκε από έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους κλάδων, με τις τραπεζικές πιέσεις να περιορίζουν τη θετική επίδραση από την άνοδο άλλων δεικτοβαρών μετοχών.

Παρά την ισχυρή αντίδραση που καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα, ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με αρνητικό πρόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας μια περίοδο έξι διαδοχικών ανοδικών μηνών.

Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες αποτελεί σημαντικό στοιχείο της βραχυπρόθεσμης εικόνας, ενώ η πορεία των τραπεζών και οι επόμενες εταιρικές ανακοινώσεις αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.