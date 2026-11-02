Η Hellas Direct στις 50 κορυφαίες εταιρίες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε βάθος δεκαετίας, στην κατάταξη των Financial Times για το 2027

Η Hellas Direct κατέλαβε την 49η θέση στη λίστα FT Europe’s Long-Term Growth Champions 2027 των Financial Times και της Statista, η οποία αναδεικνύει τις 300 ευρωπαϊκές εταιρίες που ξεχώρισαν για την ανάπτυξή τους την τελευταία δεκαετία.

Από το 2015 έως το 2025, η Hellas Direct κατέγραψε σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 47,79%, με τα έσοδά της να ανεβαίνουν από τα 5,99 εκατ. ευρώ στα 297,73 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης. Μέσα σε δέκα χρόνια, δηλαδή, τα έσοδα της εταιρίας σχεδόν πενηνταπλασιάστηκαν.

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Η λίστα Europe’s Long-Term Growth Champions, που δημοσιεύεται φέτος για τρίτη φορά, περιλαμβάνει εταιρίες που σημείωσαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε βάθος δεκαετίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργανική αύξηση των εσόδων τους.

Για την Hellas Direct , η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναγνωρίσεων από τους Financial Times. Η εταιρία έχει συμπεριληφθεί πέντε φορές στη λίστα με τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες της Ευρώπης, με πιο πρόσφατη το 2025. Η φετινή κατάταξη αποτυπώνει την ανάπτυξή της σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και την ικανότητά της να συνεχίζει να εξελίσσεται.

«Είναι σπουδαίο να αναγνωρίζεται μια εταιρία για την ταχεία ανάπτυξή της. Όταν όμως αυτή η αναγνώριση έρχεται ξανά και ξανά, και πλέον αφορά μια ολόκληρη δεκαετία, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της HellasDirect. «Για εμάς είναι μια επιβεβαίωση ότι το μοντέλο που ξεκινήσαμε να χτίζουμε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια μπορεί να εξελίσσεται και να μεγαλώνει. Μπήκαμε σε νέες αγορές, δημιουργήσαμε νέα προϊόντα και φτάσαμε σε περισσότερους πελάτες, χωρίς να χάσουμε ποτέ τον αρχικό μας στόχο: να αξιοποιούμε την τεχνολογία και τα δεδομένα για να κάνουμε την ασφάλεια καλύτερη και πιο απλή για όλους».

«Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας», πρόσθεσε ο Αιμίλιος Μάρκου, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της HellasDirect. «Η ανάπτυξη δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός για εμάς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει για να φτιάχνουμε καλύτερα προϊόντα, να κάνουμε την ασφάλεια πιο απλή και να δίνουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Εκεί βλέπουμε και τη μεγάλη ευκαιρία για το επόμενο κεφάλαιο της Hellas Direct».

Το επόμενο βήμα: Ένα οικοσύστημα υπηρεσιών γύρω από το αυτοκίνητο και το σπίτι

Από το 2012, όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά της, η Hellas Direct έχει φτάσει να εξυπηρετεί περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία. Με την τεχνολογία και τα δεδομένα στον πυρήνα της λειτουργίας της, συνεχίζει να αναπτύσσει προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες που κάνουν την ασφάλεια πιο απλή, ευέλικτη και προσιτή.

Η ανάπτυξη αυτή δίνει πλέον στην εταιρία τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν περισσότερες ανάγκες της καθημερινότητας.

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Στην Ελλάδα, η Hellas Direct χτίζει σταδιακά ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών γύρω από το αυτοκίνητο και το σπίτι. Συγκεκριμένα, πέρα από την ασφάλεια αυτοκινήτου, αναπτύσσει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αγορά, τη χρήση και τη συντήρηση ενός οχήματος. Από ψηφιακές πλατφόρμες αγοραπωλησίας μέχρι λύσεις χρηματοδότησης για καθημερινά έξοδα, όπως τέλη κυκλοφορίας, ελαστικά και επισκευές, στόχος είναι να κάνει την καθημερινότητα των οδηγών πιο εύκολη σε κάθε στάδιο της ζωής του αυτοκινήτου τους.

Αντίστοιχα, στον τομέα της κατοικίας, η Hellas Direct επενδύει σε νέες ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν την επιλογή, την αγορά και τη διαχείριση της ασφάλειας σπιτιού. Στόχος είναι η διαδικασία να γίνεται πιο εύκολη και κατανοητή, με ασφαλιστικές καλύψεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματική αξία και τις ανάγκες κάθε κατοικίας.

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Πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες βρίσκεται μια κοινή φιλοσοφία: η σχέση με τον πελάτη μπορεί να ξεκινά από την ασφάλεια, αλλά μπορεί να προχωρήσει πολύ παραπέρα. Προσφέροντας λύσεις για περισσότερες ανάγκες γύρω από το αυτοκίνητο και το σπίτι, η Hellas Direct φιλοδοξεί να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της σε περισσότερες στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Στη Ρουμανία, η εταιρία συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά, με βασικό αντικείμενο την ασφάλεια αυτοκινήτου και σταθερές επενδύσεις στην τεχνολογία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

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Η νέα διάκριση των Financial Times βρίσκει την Hellas Direct σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Ρουμανία. Με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην ασφάλεια, η εταιρία διευρύνει τις δραστηριότητές της, αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες και αναζητά συνεχώς τρόπους να κάνει τη ζωή των πελατών της πιο εύκολη.

Η λίστα Europe’sLong–TermGrowthChampions 2027 δημοσιεύθηκε στην ψηφιακή έκδοση των Financial Times στις 28 Οκτωβρίου 2026, ενώ το αναλυτικό αφιέρωμα θα δημοσιευθεί στις 11 Νοεμβρίου 2026.