Coffee Island: Διαψεύδει τα σενάρια πώλησης – Τζίρος 40,45 εκατ. ευρώ το 2025

Σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων περί ενδεχόμενης πώλησης της Coffee Island προχωρούν πηγές της εταιρείας, με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον ιδρυτή και βασικό μέτοχό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Όπως διευκρινίζουν, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα πώλησης της Coffee Island, ενώ υπογραμμίζουν ότι η δικαστική υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες δεν σχετίζονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της λειτουργία.

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Την ίδια ώρα, τα οικονομικά στοιχεία της μητρικής εταιρείας ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. αποτυπώνουν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025, παρά τη μείωση της κερδοφορίας λόγω των αυξημένων λειτουργικών και παραγωγικών δαπανών.

Coffee Island: Αύξηση τζίρου 13,12% το 2025 – Πτώση στα κέρδη

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. ανήλθε το 2025 σε 40,45 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13,12% σε σύγκριση με το 2024.

Η ανάπτυξη αποδίδεται στη διεύρυνση των καναλιών πώλησης, στην ενίσχυση της παρουσίας στο οργανωμένο λιανεμπόριο και στην ανάπτυξη συνεργασιών στον κλάδο HORECA, παράλληλα με τη δραστηριότητα του δικτύου καταστημάτων Coffee Island.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη άνοδο της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα:

Κύκλος εργασιών 2025: 40,45 εκατ. ευρώ.

40,45 εκατ. ευρώ. Μεταβολή τζίρου: +13,12% σε σχέση με το 2024.

+13,12% σε σχέση με το 2024. Μεταβολή κερδών προ φόρων: -28,1%.

-28,1%. Μεταβολή καθαρού αποτελέσματος: -28,5%.

Η εταιρεία αποδίδει την υποχώρηση των κερδών στην απόφασή της να απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων στο κόστος των πρώτων υλών, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επιβαρύνσεις για πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές.

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Επενδύσεις 2,77 εκατ. ευρώ στις παραγωγικές εγκαταστάσεις

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Coffee Island πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της υποδομών.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλάμβανε την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την εισαγωγή αυτοματισμών και την ενίσχυση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

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Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο του δικτύου Coffee Island όσο και των υπόλοιπων καναλιών πώλησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων Coffee Island εκτός του παραδοσιακού δικτύου franchise.

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Coffee Island: Παρουσία σε 16 αγορές το 2026

Η Coffee Island, που ξεκίνησε την πορεία της το 1999, συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή της.

Το 2025 είχε παρουσία σε 14 αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ελβετία, η Ρουμανία, η Αίγυπτος, η Βουλγαρία, η Ινδία, η Αλβανία, το Ιράκ, η Γαλλία και η Ισπανία.

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Το 2026, με την προσθήκη της Βόρειας Μακεδονίας και της Ιορδανίας, η παρουσία της επεκτάθηκε σε 16 αγορές.

Η διοίκηση χαρακτηρίζει την εξωστρέφεια σταθερή στρατηγική προτεραιότητα, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική παραγωγική και εμπορική βάση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. τροφοδοτεί 560 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων Coffee Island, σε 92 πόλεις της Ελλάδας.

Η δραστηριότητα της εταιρείας και του ελληνικού δικτύου υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το 2025 η εταιρεία συνεργάστηκε με:

1.190 ελληνικές επιχειρήσεις προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών.

προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. 180 διεθνείς προμηθευτές.

Οι συνολικές πληρωμές προς το δίκτυο προμηθευτών ανήλθαν σε 32,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η εταιρεία διέθεσε 5,93 εκατ. ευρώ για μισθοδοσία, κοινωνική ασφάλιση και παροχές προσωπικού, ενώ απέδωσε περίπου 6,7 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η θέση της εταιρείας για την υπόθεση Λιόλιου

Η τοποθέτηση της Coffee Island έρχεται εν μέσω των δικαστικών εξελίξεων που αφορούν τον Βαγγέλη Λιόλιο και δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού.

Για τις εξελίξεις γύρω από τον επιχειρηματία, το DEBATER έχει συγκεντρώσει τη σχετική ειδησεογραφία στην ενότητα Βαγγέλης Λιόλιος.

Από την πλευρά της, η εταιρεία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Coffee Island και διαψεύδει οποιαδήποτε συζήτηση περί πώλησής της.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο σχεδιασμός παραμένει προσανατολισμένος στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής αλυσίδας καφέ.