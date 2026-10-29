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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος με «πρωταγωνίστριες» τις τράπεζες – Στις 2.623 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Κέρδη 0,66% για τον Γενικό Δείκτη και συναλλαγές 443,51 εκατ. ευρώ – Ισχυρή άνοδος για Alpha Bank, ΔΕΗ και Εθνική Τράπεζα, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν Motor Oil και HELLENiQ Energy.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος με «πρωταγωνίστριες» τις τράπεζες – Στις 2.623 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με θετικό πρόσημο και τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (29/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη άνοδό του.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,66%, έχοντας κινηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ 2.601,45 και 2.626,73 μονάδων.

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Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,86%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 6.718,01 μονάδες.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 443,51 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 58,89 εκατ. τεμάχια.

Η υπεραπόδοση των τραπεζών αντιστάθμισε τις πιέσεις που ασκήθηκαν στις μετοχές των διυλιστηρίων και σε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους, διατηρώντας την αγορά σε ανοδική τροχιά.

Χρηματιστήριο: Alpha Bank, ΔΕΗ και Εθνική Τράπεζα στην κορυφή των κερδών

Η Alpha Bank κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών του FTSE 25, ενισχυμένη κατά 3,72%.

Ακολούθησε η ΔΕΗ, με κέρδη 3,45%, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν επίσης η Τράπεζα Κύπρου, η Εθνική Τράπεζα και η Optima bank.

Οι πέντε μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ήταν:

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ΜετοχήΜεταβολή
Alpha Bank+3,72%
ΔΕΗ+3,45%
Τράπεζα Κύπρου+3,38%
Εθνική Τράπεζα+3,33%
Optima bank+3,19%

Θετική εικόνα παρουσίασαν ακόμη η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Cenergy, επιβεβαιώνοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και σε επιλεγμένες βιομηχανικές μετοχές.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε παράλληλα στις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, με τη Eurobank να ανοίγει τον σχετικό κύκλο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

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Ισχυρές απώλειες για Motor Oil και HELLENiQ Energy

Στον αντίποδα, οι μετοχές των δύο μεγάλων διυλιστηρίων βρέθηκαν υπό έντονη πίεση, περιορίζοντας τα συνολικά κέρδη της αγοράς.

Η Motor Oil υποχώρησε κατά 5,63%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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Ακολούθησε η HELLENiQ Energy, με απώλειες 5,02%, ενώ αρνητική ήταν και η εικόνα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τον ΟΤΕ και την Coca-Cola HBC.

ΜετοχήΜεταβολή
Motor Oil-5,63%
HELLENiQ Energy-5,02%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-3,39%
ΟΤΕ-2,42%
Coca-Cola HBC-1,80%

Οι πιέσεις στα διυλιστήρια συνδέθηκαν με την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ενώ οι ρευστοποιήσεις σε άλλες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης περιόρισαν την τελική άνοδο του Γενικού Δείκτη.

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Πάνω από 254 εκατ. ευρώ ο τζίρος σε τρεις τράπεζες

Η συγκέντρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις τράπεζες αποτυπώθηκε και στην αξία των συναλλαγών.

Τον υψηλότερο τζίρο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα, με 103,46 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Eurobank, με 78,14 εκατ. ευρώ, και η Τράπεζα Πειραιώς, με 72,46 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι τρεις τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν συναλλαγές ύψους 254,06 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 57,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών της ημέρας.

Η συγκεκριμένη εικόνα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του τραπεζικού κλάδου στη διαμόρφωση της ανοδικής πορείας του Χρηματιστηρίου.

Το επόμενο κρίσιμο επίπεδο για τον Γενικό Δείκτη

Το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κοντά στο υψηλό ημέρας ενίσχυσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς.

Παράλληλα, διατηρήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, με την περιοχή των 2.650 μονάδων να αποτελεί το επόμενο σημαντικό επίπεδο αντίστασης.

Παρά την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, οι απώλειες που έχουν καταγραφεί μέσα στον Οκτώβριο δεν έχουν ανακτηθεί πλήρως.

Η σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις τραπεζικές μετοχές και τους ενεργειακούς τίτλους δείχνει ότι οι επενδυτές παραμένουν επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου και στις επόμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, που αναμένεται να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

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