Τέλη κυκλοφορίας 2027: Διαθέσιμα στο myCAR τα ειδοποιητήρια – Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία πληρωμής

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 αναρτήθηκαν στη σελίδα myCAR της ΑΑΔΕ και είναι διαθέσιμα για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Με το ισχύον πλαίσιο, η εμπρόθεσμη πληρωμή κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΑΔΕ θεωρεί ως βασική περίοδο εξόφλησης το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, για τα τέλη του 2027 ισχύει προθεσμία δύο μηνών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, από την εφαρμογή myCAR υπάρχει η δυνατότητα για τους χρήστες να προχωρήσουν σε μια σειρά από ενέργειες: