Τέλη κυκλοφορίας 2027: Διαθέσιμα στο myCAR τα ειδοποιητήρια – Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία πληρωμής
Ποιες είναι οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
Τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 αναρτήθηκαν στη σελίδα myCAR της ΑΑΔΕ και είναι διαθέσιμα για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.
Με το ισχύον πλαίσιο, η εμπρόθεσμη πληρωμή κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό.
Η ΑΑΔΕ θεωρεί ως βασική περίοδο εξόφλησης το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, για τα τέλη του 2027 ισχύει προθεσμία δύο μηνών.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, από την εφαρμογή myCAR υπάρχει η δυνατότητα για τους χρήστες να προχωρήσουν σε μια σειρά από ενέργειες:
- Να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά τους, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούν τη ΔΟΥ τους.
- Να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
- Να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
- Να ενημερωθούν για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας.
- Να αιτηθούν την απαλλαγή πληρωμής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας για τους ίδιους ή για ανήλικα τέκνα τους, να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες αιτήσεις και να εκτυπώσουν τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής πληρωμής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.
πηγή στην Google
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