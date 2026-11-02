ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: «Ο λαός ματώνει για πανάκριβους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς»

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΚΚΕ, με σχόλιό του για την εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, εστιάζοντας στην εξωτερική πολιτική, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις οικονομικές επιβαρύνσεις των πολιτών.

Το κόμμα κάνει λόγο για «ανεδαφικό εφησυχασμό» του πρωθυπουργού σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ συνδέει την κυβερνητική πολιτική με τις γεωπολιτικές εντάσεις και την ακρίβεια.

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Παράλληλα, καλεί τους εργαζομένους να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, με επόμενο σημαντικό σταθμό τη γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

ΚΚΕ: «Ανεδαφικός εφησυχασμός» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αμφισβητεί την κυβερνητική προσέγγιση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και επικρίνει τη στάση των διεθνών συμμάχων της Ελλάδας.

Ειδικότερα, αναφέρει:

«Ο ανεδαφικός εφησυχασμός του κ. Μητσοτάκη σχετικά με το απαράδεκτο τουρκολυβικό μνημόνιο αποκαλύπτεται, όχι μόνο από την πολιτική των ίσων αποστάσεων που ακολουθούν οι “ισχυροί σύμμαχοί” του, αλλά και από την ένταση των ανταγωνισμών και συγκρούσεων στην περιοχή μας, στη δίνη των οποίων βρίσκονται και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Αιχμές για τις φρεγάτες και τις αμυντικές δαπάνες

Το ΚΚΕ στρέφει επίσης τα πυρά του στις κυβερνητικές επιλογές για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό βάρος μεταφέρεται στους πολίτες.

«Την ίδια ώρα, στέλνει στον λαό τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής, αφού ήδη πληρώνει πολύ ακριβά τα κύματα της ακρίβειας, ενώ παράλληλα “ματώνει” για να αγοράζονται νέοι, πανάκριβοι ΝΑΤΟϊκοί εξοπλισμοί, όπως οι φρεγάτες, που προορίζονται για τις υφιστάμενες ή τις επόμενες πολεμικές αποστολές στην Ερυθρά, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Στενά του Ορμούζ», σημειώνει.

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Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, το κόμμα συνδέει τις στρατιωτικές προμήθειες με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αποστολές, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις σχετικές κυβερνητικές επιλογές.

«Οι λαοί βρίσκονται στους δρόμους» – Κριτική για τις κινητοποιήσεις

Συνεχίζοντας, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσανατολισμό των κυβερνήσεων.

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«Την ίδια πολιτική πληρώνουν οι λαοί σε ολόκληρη την ΕΕ, γι’ αυτό και βρίσκονται στους δρόμους απέναντι σε κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, “κεντρώες” και ακροδεξιές», αναφέρει.

Το κόμμα επικρίνει παράλληλα την κυβερνητική αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η απαξίωσή τους.

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Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση προσπαθεί «πότε συκοφαντώντας τις προκαταβολικά ως “μπάχαλο” και “χάος” και πότε παριστάνοντας πως δεν τις βλέπει, επειδή η ίδια διαψεύδεται».

Κάλεσμα για τη γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου

Το σχόλιο του ΚΚΕ ολοκληρώνεται με κάλεσμα για ενίσχυση των εργατικών και κοινωνικών κινητοποιήσεων.

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«Όσο, λοιπόν, προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να ολοκληρώσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα, προτεραιότητα για τον λαό είναι να της βάλει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια, μαζικοποιώντας κι άλλο τους αγώνες, με μεγάλο σταθμό τη γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, δυναμώνοντας τη συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού», καταλήγει η ανακοίνωση.