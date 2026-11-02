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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Έκλεισε η «ψαλίδα» επιτοκίων, καταθέσεων και δανείων τον Σεπτέμβριο

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,40% από 0,37%

Τράπεζα της Ελλάδος: Έκλεισε η «ψαλίδα» επιτοκίων, καταθέσεων και δανείων τον Σεπτέμβριο
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Έκλεισε ελαφρώς η «ψαλίδα» των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς οι τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, ενώ ταυτόχρονα μείωσαν τα επιτόκια των χορηγήσεων.

   Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,40% από 0,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,76% από 4,79%, τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στις 4,36 εκατοστιαίες μονάδες (4,36%), από 4,42% που ήταν τον Αύγουστο.

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   Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,24%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,28%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,16%.

   Στο σκέλος των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%.

   Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης στο 10,38%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 3,72%.

   Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,87%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 7,04%.

   Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,35%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,53%. Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,70%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 4,25%.

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