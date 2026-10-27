Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό άλμα 1,40% και κλείσιμο πάνω από τις 2.600 μονάδες – Ράλι 4,06% για την Πειραιώς

Με σημαντικά κέρδη και κλείσιμο στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (27/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε την ανοδική αντίδραση που ξεκίνησε τη Δευτέρα, με τις τραπεζικές μετοχές να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και το αγοραστικό ενδιαφέρον να επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος του ταμπλό.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.605,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,40%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 287,73 εκατ. ευρώ.

Στο υψηλό ημέρας ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ 2.559,72 και 2.605,71 μονάδων, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στο υψηλότερο σημείο του.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 1,42% και έκλεισε στις 6.661,03 μονάδες.

Η επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αγορά είχε βρεθεί υπό έντονη πίεση κατά το δεύτερο μισό της προηγούμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (26/10) ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 1,56%, κλείνοντας στις 2.569,82 μονάδες.

Όπως είχε καταγράψει το DEBATER, η χθεσινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ανάκαμψη των τραπεζών, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 3,19%.

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Πρωταγωνίστρια η Πειραιώς με άνοδο 4,06%

Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν βασικό μοχλό ανόδου.

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Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.980,97 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,99%.

Στον FTSE 25, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Τράπεζα Πειραιώς με 4,06%, ενώ ακολούθησαν:

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Cenergy Holdings: +3,38%

+3,38% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +2,31%

+2,31% Optima bank: +2,10%

+2,10% Alpha Bank: +1,87%

Κέρδη μεγαλύτερα του 1% σημείωσαν επίσης η Coca-Cola HBC, η Motor Oil, η CrediaBank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ανοδική κίνηση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στον τραπεζικό κλάδο, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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Μόλις τέσσερις μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν με απώλειες

Ιδιαίτερα περιορισμένες ήταν οι πτωτικές μεταβολές στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε ο ΟΤΕ, με απώλειες 1,25%.

Ακολούθησαν:

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: -1,01%

-1,01% ΕΥΔΑΠ: -0,58%

-0,58% Τράπεζα Κύπρου: -0,39%

Η ElvalHalcor ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χωρίς μεταβολή, στα 3,40 ευρώ.

Συνολικά, από τις μετοχές που διαπραγματεύθηκαν, 75 έκλεισαν ανοδικά, 36 πτωτικά και 41 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας τη θετική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Στα 287,73 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Πρώτη η Εθνική Τράπεζα

Αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με τη συνολική αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 287,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν περίπου 38,80 εκατομμύρια μετοχές.

Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα, με συναλλαγές ύψους 61,33 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν:

Τράπεζα Πειραιώς: 54,14 εκατ. ευρώ

54,14 εκατ. ευρώ Eurobank: 44,54 εκατ. ευρώ

Οι τρεις τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν συνολικά συναλλαγές ύψους 160,01 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 55,6% του ημερήσιου τζίρου.

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου μέρους των συναλλαγών στον τραπεζικό κλάδο επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του στην ανοδική αντίδραση της αγοράς.

Το επόμενο στοίχημα για το Χρηματιστήριο μετά την 28η Οκτωβρίου

Μετά τις δύο συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος των απωλειών που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Το κλείσιμο στο υψηλό ημέρας αποτελεί θετική ένδειξη για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος μέχρι το τέλος των συναλλαγών.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη και η σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο των 2.600 μονάδων θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη (28/10), λόγω της εθνικής αργίας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μεταφέρεται πλέον στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29/10), με το βλέμμα στραμμένο στις τραπεζικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου, στις διεθνείς αγορές και στις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις.