Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι 2,20% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες – Άλμα για τις τράπεζες
Στις 2.609,63 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, με συναλλαγές 344,18 εκατ. ευρώ. Eurobank και Εθνική Τράπεζα πρωταγωνίστησαν στην άνοδο, ενώ η Allwyn κατέγραψε απώλειες 8,32%.
Με ισχυρή άνοδο 2,20% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανέκαμψε δυναμικά έπειτα από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο βασικός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,10%.
Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να ενισχύεται κατά 5,40% και την Εθνική Τράπεζα κατά 5,04%.
Αντίθετα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 8,32%, μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan.
Χρηματιστήριο: Στις 2.609,63 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,20%, με την αγορά να ανακτά μέρος των σημαντικών απωλειών που είχε καταγράψει στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 344,18 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 41.094.800 μετοχές.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, καταγράφοντας κέρδη 2,29%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%.
Τα βασικά στοιχεία της συνεδρίασης
|Δείκτης
|Κλείσιμο / Μεταβολή
|Γενικός Δείκτης
|2.609,63 μονάδες
|Ημερήσια μεταβολή
|+2,20%
|Δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
|+2,29%
|Δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης
|+0,58%
|Αξία συναλλαγών
|344,18 εκατ. ευρώ
|Όγκος συναλλαγών
|41.094.800 μετοχές
|Ανοδικές μετοχές
|72
|Πτωτικές μετοχές
|28
|Αμετάβλητες μετοχές
|20
Ράλι για Eurobank και Εθνική Τράπεζα
Οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν τους βασικούς πρωταγωνιστές της ανοδικής συνεδρίασης.
Η Eurobank κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενισχυόμενη κατά 5,40%, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 4,726 ευρώ.
Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σημείωσε άνοδο 5,04%, κλείνοντας στα 17,10 ευρώ.
Θετικά κινήθηκαν επίσης η Πειραιώς, με κέρδη 2,24%, και η Alpha Bank, με άνοδο 2,12%.
Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν η Coca-Cola HBC (+2,72%), η Aegean Airlines (+2,70%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%).
Coca-Cola HBC: Ανάκαμψη μετά τις πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας
Σημαντική άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε στα 51 ευρώ, ενισχυμένη κατά 2,72%.
Η μετοχή ανέκαμψε μετά τις πιέσεις που είχε δεχθεί την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των θυγατρικών της εταιρείας στη Ρωσία.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν επιβεβαίωσε ότι η ρωσική εταιρεία Bochkari απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας να τεθούν υπό εξωτερική διαχείριση οι θυγατρικές Multon και Multon Partners.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Bochkari φερόταν να ζητά να αναλάβει η ίδια καθήκοντα προσωρινού διαχειριστή.
Η μη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης πληροφορίας συνέπεσε με την ανάκαμψη της μετοχής στη σημερινή συνεδρίαση.
Allwyn: Βουτιά 8,32% μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan
Στον αντίποδα της γενικευμένης ανόδου, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 8,32%, κλείνοντας στα 10,25 ευρώ.
Η πτώση σημειώθηκε στον απόηχο της απόφασης της JP Morgan να μειώσει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή.
Συγκεκριμένα, ο επενδυτικός οίκος αναθεώρησε την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ, από 13 ευρώ προηγουμένως.
Πρόκειται για μείωση της τιμής-στόχου κατά περίπου 30,8%, εξέλιξη που αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για τη σημερινή πορεία της μετοχής.
Απώλειες κατέγραψε επίσης ο ΟΤΕ (-0,43%), ενώ εκτός των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημαντική πτώση σημείωσε η ΕΛΒΕ (-3,73%).
Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο τζίρο
Η Πειραιώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, με 75,28 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Eurobank με 53,64 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο όγκου συναλλαγών, η Eurobank βρέθηκε στην πρώτη θέση με 11.473.481 μετοχές, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με 7.674.498 μετοχές.
Η εικόνα της αγοράς ήταν συνολικά θετική, καθώς 72 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 28 που υποχώρησαν και 20 που παρέμειναν αμετάβλητες.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος
|Μεταβολή
|AKTOR
|10,2000 €
|+2,62%
|Allwyn
|10,2500 €
|-8,32%
|Τράπεζα Κύπρου
|10,7100 €
|+2,00%
|CrediaBank
|0,9200 €
|-0,11%
|Metlen
|45,9200 €
|+1,59%
|Optima Bank
|14,1300 €
|+1,29%
|Titan
|46,5000 €
|+1,75%
|Alpha Bank
|4,6260 €
|+2,12%
|Aegean Airlines
|11,4000 €
|+2,70%
|Viohalco
|15,0400 €
|+1,08%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|40,3000 €
|+2,65%
|ΔΑΑ
|11,9900 €
|+0,84%
|ΔΕΗ
|23,7200 €
|+2,51%
|Coca-Cola HBC
|51,0000 €
|+2,72%
|ΕΛΠΕ
|16,2500 €
|+1,06%
|ElvalHalcor
|3,4200 €
|+1,48%
|Εθνική Τράπεζα
|17,1000 €
|+5,04%
|ΕΥΔΑΠ
|13,6800 €
|+1,79%
|Eurobank
|4,7260 €
|+5,40%
|Lamda Development
|5,9150 €
|+1,20%
|Motor Oil
|60,0000 €
|0,00%
|Jumbo
|27,9400 €
|+1,75%
|ΟΛΠ
|42,3500 €
|+0,24%
|ΟΤΕ
|18,7000 €
|-0,43%
|Πειραιώς
|9,8500 €
|+2,24%
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