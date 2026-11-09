Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι 2,20% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες – Άλμα για τις τράπεζες

Με ισχυρή άνοδο 2,20% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανέκαμψε δυναμικά έπειτα από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο βασικός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,10%.

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Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να ενισχύεται κατά 5,40% και την Εθνική Τράπεζα κατά 5,04%.

Αντίθετα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 8,32%, μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan.

Χρηματιστήριο: Στις 2.609,63 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,20%, με την αγορά να ανακτά μέρος των σημαντικών απωλειών που είχε καταγράψει στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 344,18 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 41.094.800 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, καταγράφοντας κέρδη 2,29%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%.

Τα βασικά στοιχεία της συνεδρίασης

Δείκτης Κλείσιμο / Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.609,63 μονάδες Ημερήσια μεταβολή +2,20% Δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης +2,29% Δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης +0,58% Αξία συναλλαγών 344,18 εκατ. ευρώ Όγκος συναλλαγών 41.094.800 μετοχές Ανοδικές μετοχές 72 Πτωτικές μετοχές 28 Αμετάβλητες μετοχές 20

Ράλι για Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν τους βασικούς πρωταγωνιστές της ανοδικής συνεδρίασης.

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Η Eurobank κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενισχυόμενη κατά 5,40%, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 4,726 ευρώ.

Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σημείωσε άνοδο 5,04%, κλείνοντας στα 17,10 ευρώ.

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Θετικά κινήθηκαν επίσης η Πειραιώς, με κέρδη 2,24%, και η Alpha Bank, με άνοδο 2,12%.

Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν η Coca-Cola HBC (+2,72%), η Aegean Airlines (+2,70%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%).

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Coca-Cola HBC: Ανάκαμψη μετά τις πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε στα 51 ευρώ, ενισχυμένη κατά 2,72%.

Η μετοχή ανέκαμψε μετά τις πιέσεις που είχε δεχθεί την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των θυγατρικών της εταιρείας στη Ρωσία.

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν επιβεβαίωσε ότι η ρωσική εταιρεία Bochkari απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας να τεθούν υπό εξωτερική διαχείριση οι θυγατρικές Multon και Multon Partners.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Bochkari φερόταν να ζητά να αναλάβει η ίδια καθήκοντα προσωρινού διαχειριστή.

Η μη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης πληροφορίας συνέπεσε με την ανάκαμψη της μετοχής στη σημερινή συνεδρίαση.

Allwyn: Βουτιά 8,32% μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan

Στον αντίποδα της γενικευμένης ανόδου, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 8,32%, κλείνοντας στα 10,25 ευρώ.

Η πτώση σημειώθηκε στον απόηχο της απόφασης της JP Morgan να μειώσει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτικός οίκος αναθεώρησε την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ, από 13 ευρώ προηγουμένως.

Πρόκειται για μείωση της τιμής-στόχου κατά περίπου 30,8%, εξέλιξη που αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για τη σημερινή πορεία της μετοχής.

Απώλειες κατέγραψε επίσης ο ΟΤΕ (-0,43%), ενώ εκτός των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημαντική πτώση σημείωσε η ΕΛΒΕ (-3,73%).

Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο τζίρο

Η Πειραιώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, με 75,28 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Eurobank με 53,64 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο όγκου συναλλαγών, η Eurobank βρέθηκε στην πρώτη θέση με 11.473.481 μετοχές, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με 7.674.498 μετοχές.

Η εικόνα της αγοράς ήταν συνολικά θετική, καθώς 72 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 28 που υποχώρησαν και 20 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης