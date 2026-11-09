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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι 2,20% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες – Άλμα για τις τράπεζες

Στις 2.609,63 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, με συναλλαγές 344,18 εκατ. ευρώ. Eurobank και Εθνική Τράπεζα πρωταγωνίστησαν στην άνοδο, ενώ η Allwyn κατέγραψε απώλειες 8,32%.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι 2,20% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες – Άλμα για τις τράπεζες
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με ισχυρή άνοδο 2,20% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανέκαμψε δυναμικά έπειτα από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο βασικός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,10%.

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Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να ενισχύεται κατά 5,40% και την Εθνική Τράπεζα κατά 5,04%.

Αντίθετα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 8,32%, μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan.

Χρηματιστήριο: Στις 2.609,63 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,20%, με την αγορά να ανακτά μέρος των σημαντικών απωλειών που είχε καταγράψει στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 344,18 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 41.094.800 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, καταγράφοντας κέρδη 2,29%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%.

Τα βασικά στοιχεία της συνεδρίασης

ΔείκτηςΚλείσιμο / Μεταβολή
Γενικός Δείκτης2.609,63 μονάδες
Ημερήσια μεταβολή+2,20%
Δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης+2,29%
Δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης+0,58%
Αξία συναλλαγών344,18 εκατ. ευρώ
Όγκος συναλλαγών41.094.800 μετοχές
Ανοδικές μετοχές72
Πτωτικές μετοχές28
Αμετάβλητες μετοχές20

Ράλι για Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν τους βασικούς πρωταγωνιστές της ανοδικής συνεδρίασης.

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Η Eurobank κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενισχυόμενη κατά 5,40%, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 4,726 ευρώ.

Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σημείωσε άνοδο 5,04%, κλείνοντας στα 17,10 ευρώ.

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Θετικά κινήθηκαν επίσης η Πειραιώς, με κέρδη 2,24%, και η Alpha Bank, με άνοδο 2,12%.

Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν η Coca-Cola HBC (+2,72%), η Aegean Airlines (+2,70%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%).

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Coca-Cola HBC: Ανάκαμψη μετά τις πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε στα 51 ευρώ, ενισχυμένη κατά 2,72%.

Η μετοχή ανέκαμψε μετά τις πιέσεις που είχε δεχθεί την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των θυγατρικών της εταιρείας στη Ρωσία.

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν επιβεβαίωσε ότι η ρωσική εταιρεία Bochkari απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας να τεθούν υπό εξωτερική διαχείριση οι θυγατρικές Multon και Multon Partners.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Bochkari φερόταν να ζητά να αναλάβει η ίδια καθήκοντα προσωρινού διαχειριστή.

Η μη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης πληροφορίας συνέπεσε με την ανάκαμψη της μετοχής στη σημερινή συνεδρίαση.

Allwyn: Βουτιά 8,32% μετά τη μείωση της τιμής-στόχου από την JP Morgan

Στον αντίποδα της γενικευμένης ανόδου, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 8,32%, κλείνοντας στα 10,25 ευρώ.

Η πτώση σημειώθηκε στον απόηχο της απόφασης της JP Morgan να μειώσει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτικός οίκος αναθεώρησε την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ, από 13 ευρώ προηγουμένως.

Πρόκειται για μείωση της τιμής-στόχου κατά περίπου 30,8%, εξέλιξη που αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για τη σημερινή πορεία της μετοχής.

Απώλειες κατέγραψε επίσης ο ΟΤΕ (-0,43%), ενώ εκτός των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημαντική πτώση σημείωσε η ΕΛΒΕ (-3,73%).

Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο τζίρο

Η Πειραιώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, με 75,28 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Eurobank με 53,64 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο όγκου συναλλαγών, η Eurobank βρέθηκε στην πρώτη θέση με 11.473.481 μετοχές, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με 7.674.498 μετοχές.

Η εικόνα της αγοράς ήταν συνολικά θετική, καθώς 72 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 28 που υποχώρησαν και 20 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

ΜετοχήΤιμή κλεισίματοςΜεταβολή
AKTOR10,2000 €+2,62%
Allwyn10,2500 €-8,32%
Τράπεζα Κύπρου10,7100 €+2,00%
CrediaBank0,9200 €-0,11%
Metlen45,9200 €+1,59%
Optima Bank14,1300 €+1,29%
Titan46,5000 €+1,75%
Alpha Bank4,6260 €+2,12%
Aegean Airlines11,4000 €+2,70%
Viohalco15,0400 €+1,08%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ40,3000 €+2,65%
ΔΑΑ11,9900 €+0,84%
ΔΕΗ23,7200 €+2,51%
Coca-Cola HBC51,0000 €+2,72%
ΕΛΠΕ16,2500 €+1,06%
ElvalHalcor3,4200 €+1,48%
Εθνική Τράπεζα17,1000 €+5,04%
ΕΥΔΑΠ13,6800 €+1,79%
Eurobank4,7260 €+5,40%
Lamda Development5,9150 €+1,20%
Motor Oil60,0000 €0,00%
Jumbo27,9400 €+1,75%
ΟΛΠ42,3500 €+0,24%
ΟΤΕ18,7000 €-0,43%
Πειραιώς9,8500 €+2,24%
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