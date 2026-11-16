ΔΕΗ: Άλμα 35% στα καθαρά κέρδη – Επενδύσεις 2,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ισχυρή αύξηση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, παράλληλα με σημαντική επιτάχυνση των επενδύσεων, ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2026.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% σε ετήσια βάση.

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Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η επίδοση του εννεαμήνου έρχεται σε συνέχεια των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων που είχε ανακοινώσει η ΔΕΗ για το 2025, αλλά και της αύξησης της κερδοφορίας που καταγράφηκε ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026.

ΔΕΗ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου

Οικονομικό μέγεθος Επίδοση εννεαμήνου 2026 Προσαρμοσμένο EBITDA 1,8 δισ. ευρώ Ετήσια μεταβολή EBITDA +9% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 500 εκατ. ευρώ Ετήσια μεταβολή καθαρών κερδών +35% Συνολικές επενδύσεις 2,6 δισ. ευρώ Ετήσια μεταβολή επενδύσεων +34% Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 7,6 GW Καθαρό Χρέος/EBITDA 1,9x

Το 87% των επενδύσεων σε ΑΠΕ, παραγωγή και δίκτυα

Από τις συνολικές επενδύσεις των 2,6 δισ. ευρώ, το 87% κατευθύνθηκε σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και, σύμφωνα με τον Όμιλο, αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,6 GW στο τέλος του εννεαμήνου, αυξημένη κατά 1,3 GW σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πλέον το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου προστέθηκαν περίπου 450 MW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, από τα οποία τα 326 MW εντάχθηκαν μόνο στο τρίτο τρίμηνο.

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Οι προσθήκες περιλάμβαναν:

Έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

Φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία.

Λειτουργικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην Πολωνία.

Νέα έργα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η διεθνής επέκταση αποτελεί βασικό σκέλος του Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030. Η ΔΕΗ έχει ήδη προχωρήσει στην εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία, ενώ έχει συνάψει συμφωνία με την ABO Energy για έργα ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία.

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Data center με την AWS στην Κοζάνη – Δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW

Ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα γίνεται στο σχεδιαζόμενο data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, για το οποίο η ΔΕΗ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την Amazon Web Services.

Με βάση το προβλεπόμενο σχήμα:

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Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση.

Θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές.

Θα προμηθεύει την εγκατάσταση με ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων PPAs.

Η AWS θα μισθώσει το data center για 15 χρόνια.

Η Amazon Web Services θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής.

Το έργο έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης έως το 1 GW, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας, κατάλληλων συνθηκών στην αγορά και σύναψης πρόσθετων οριστικών συμβάσεων.

Οι δύο εταιρείες εργάζονται για την οριστικοποίηση των συμφωνιών, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας, η διασφάλιση της σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων.

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Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τη συμφωνία της ΔΕΗ με την AWS για το data center στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο σχεδιάζεται ως μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Η υπογραφή του μνημονίου επιβεβαιώνεται και από τις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις του Ομίλου.

Επιβεβαιώνονται οι στόχοι για κέρδη και μέρισμα

Με βάση τις επιδόσεις του εννεαμήνου, η διοίκηση της ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους για το σύνολο του 2026:

Προσαρμοσμένο EBITDA: 2,4 δισ. ευρώ.

2,4 δισ. ευρώ. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 700 εκατ. ευρώ.

700 εκατ. ευρώ. Μέρισμα: 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,9x, προσφέροντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, την απαιτούμενη οικονομική ευελιξία για τη συνέχιση του επενδυτικού σχεδίου.

Το ευρύτερο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030 προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 24,2 δισ. ευρώ, με έμφαση στις ΑΠΕ, την αποθήκευση, τα δίκτυα και τις νέες τεχνολογικές υποδομές.

Στάσσης: «Η υλοποίηση του νέου σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, επισήμανε ότι η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε 2,6 δισ. ευρώ, με σαφή προτεραιότητα στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής», ανέφερε.

Ο επικεφαλής του Ομίλου υπογράμμισε ότι από την αρχή του έτους μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν προστεθεί περίπου 0,6 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, ενώ η ΔΕΗ απέκτησε λειτουργική παρουσία στην Πολωνία και την Ουγγαρία.

«Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026. Με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, διαθέτουμε την οικονομική ευελιξία για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του πλάνου μας», πρόσθεσε ο Γεώργιος Στάσσης.