Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,91% – Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά, «ψήφος» εμπιστοσύνης από την JP Morgan

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά σε τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, καταγράφοντας νέα υψηλά 17 ετών.

«Ψήφο» εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων, με αιχμή την αναδιάρθρωση των δεικτών, τις τράπεζες και τις ελκυστικές αποτιμήσεις.

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Εκτιμά ότι η πιθανή είσοδος ελληνικών τίτλων στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να φέρει εισροές κεφαλαίων 1 δισ. δολάρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009. Στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 4,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 296,958 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.645.851 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,75%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,59%), της ΕΥΔΑΠ (+3,85%), της ΔΕΗ (+2,11%), της Alpha Bank (+2,06%) και της Eurobank (+1,69%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,51%), του ΔΑΑ (-1,01%) και της Aegean Airlines (-1,00%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.187.116 και 5.993.454 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 38,24 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 35,97 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 52 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R (+9,09%) και ΕΥΑΘ (+6,62%)

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,93%) και ΚΡΙ ΚΡΙ (-5,03%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

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AKTOR:14,5000 +0,97%

ALLWYN:14,1750 -0,35%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9300 +0,35%

CREDIA BANK:1,1680 -0,34%

METLEN:42,4400 -0,33%

OPTIMA:10,3100 +0,59%

ΤΙΤΑΝ: 52,1500 +0,68%

ALPHA BANK: 4,1590 +2,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,8300 -1,00%

VIOHALCO: 19,1800 +0,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 47,0000 +1,69%

ΔΑΑ:10,8300 -1,01%

ΔΕΗ: 24,2000 +2,11%

COCA COLA HBC:58,6000 -1,51%

ΕΛΠΕ: 11,0000 -0,09%

ELVALHALCOR: 5,0000 +0,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,9550 +1,21%

ΕΥΔΑΠ: 11,8800 +3,85%

EUROBANK: 4,4030 +1,69%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9200 +0,29%

MOTOR OIL: 43,3000 +4,59%

JUMBO: 23,3200 +0,26%

ΟΛΠ:45,7000 +0,55%

ΟΤΕ: 19,5000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,4400 +1,40%