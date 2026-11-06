Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 2,22% με απώλειες στις τράπεζες – Στις 2.553 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής (6/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι μαζικές ρευστοποιήσεις στις διεθνείς αγορές επηρέασαν και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,22%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να επικεντρώνονται στις τραπεζικές μετοχές και σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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Το αρνητικό κλίμα συνδέεται με τις έντονες αναταράξεις στη Wall Street, όπου το προηγούμενο sell off, με επίκεντρο τις μετοχές τεχνολογίας, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια χρηματιστηριακής αξίας άνω των 2,5 τρισ. δολαρίων από τις εισηγμένες εταιρείες.

Παρά την ανάκαμψη που εμφάνιζαν οι αμερικανικοί δείκτες μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις της Πέμπτης, οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά, επηρεάζοντας και την Αθήνα.

Χρηματιστήριο: Στις 2.553 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονες πωλήσεις και σημαντική υποχώρηση των περισσότερων μετοχών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,22%, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υποχώρησε έως τις 2.545,60 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,52%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε απώλειες 2,51%.

Παρά τη σημαντική διόρθωση, από τις αρχές του 2026 εξακολουθεί να εμφανίζει κέρδη 20,40%.

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Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 392,12 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 48.471.696 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,27%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε πτώση 1,33%.

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Ισχυρές πιέσεις σε Metlen, Eurobank και Alpha Bank

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν σημαντικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Metlen και τη Eurobank να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Συγκεκριμένα:

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Metlen: -4,84%, στα 45,20 ευρώ.

-4,84%, στα 45,20 ευρώ. Eurobank: -4,74%, στα 4,484 ευρώ.

-4,74%, στα 4,484 ευρώ. ΟΛΠ: -3,65%, στα 42,25 ευρώ.

-3,65%, στα 42,25 ευρώ. Alpha Bank: -3,21%, στα 4,53 ευρώ.

-3,21%, στα 4,53 ευρώ. Τιτάν: -3,18%, στα 45,70 ευρώ.

-3,18%, στα 45,70 ευρώ. Εθνική Τράπεζα: -3,10%, στα 16,28 ευρώ.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις, συμβάλλοντας στην υποχώρηση του Γενικού Δείκτη.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η ΔΕΗ, η Τράπεζα Κύπρου, η Viohalco και η Lamda Development.

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Οι τρεις μετοχές που αντιστάθηκαν στην πτώση

Παρά το γενικευμένο αρνητικό κλίμα, τρεις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Optima Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,60%, κλείνοντας στα 13,95 ευρώ.

Ακολούθησε η Motor Oil, με κέρδη 0,76% και τιμή κλεισίματος τα 60 ευρώ.

Οριακή άνοδο 0,10% κατέγραψε η Aktor, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 9,94 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες μετοχές αποτέλεσαν τις εξαιρέσεις σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονη υπεροχή των πωλητών.

Eurobank και Alpha Bank στην κορυφή του όγκου συναλλαγών

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τραπεζικούς τίτλους.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψε η Eurobank, με 15.053.664 μετοχές, ενώ ακολούθησε η Alpha Bank, με 7.506.537 μετοχές.

Ως προς την αξία συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, με 69,09 εκατ. ευρώ, και στη δεύτερη η Eurobank, με 68,59 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική συμμετοχή των τραπεζικών τίτλων στη συναλλακτική δραστηριότητα της ημέρας.

Στο κόκκινο 91 μετοχές – Μόλις 17 ανοδικές

Η πτωτική τάση ήταν γενικευμένη στο μεγαλύτερο μέρος του χρηματιστηριακού ταμπλό.

Από το σύνολο των μετοχών που διακινήθηκαν:

17 μετοχές έκλεισαν ανοδικά.

έκλεισαν ανοδικά. 91 μετοχές κατέγραψαν πτώση.

κατέγραψαν πτώση. 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο της αγοράς σημείωσαν η Frigoglass, με κέρδη 3,99%, και η Καρέλιας, με άνοδο 2,36%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Verallis, με πτώση 7,37%, και η CPI, με απώλειες 6,95%.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ ανοδικών και πτωτικών μετοχών επιβεβαιώνει την ένταση των πιέσεων στη συνεδρίαση.

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Αναλυτικά, οι τιμές κλεισίματος και οι ημερήσιες μεταβολές των μετοχών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκαν ως εξής: Μετοχή Τιμή κλεισίματος Μεταβολή AKTOR 9,9400 € +0,10% ALLWYN 11,1800 € -1,06% Τράπεζα Κύπρου 10,5000 € -2,33% CREDIABANK 0,9210 € -1,81% METLEN 45,2000 € -4,84% OPTIMA 13,9500 € +1,60% ΤΙΤΑΝ 45,7000 € -3,18% ALPHA BANK 4,5300 € -3,21% AEGEAN AIRLINES 11,1000 € -1,86% VIOHALCO 14,8800 € -2,23% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 39,2600 € -1,70% ΔΑΑ 11,8900 € -0,34% ΔΕΗ 23,1400 € -2,36% COCA COLA HBC 49,6500 € -1,68% ΕΛΠΕ 16,0800 € -1,05% ELVALHALCOR 3,3700 € -1,46% ΕΘΝΙΚΗ 16,2800 € -3,10% ΕΥΔΑΠ 13,4400 € -1,75% EUROBANK 4,4840 € -4,74% LAMDA DEVELOPMENT 5,8450 € -2,01% MOTOR OIL 60,0000 € +0,76% JUMBO 27,4600 € -0,51% ΟΛΠ 42,2500 € -3,65% ΟΤΕ 18,7800 € -0,58% ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,6340 € -1,69%

Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές

Η έντονη πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Το προηγούμενο sell off στη Wall Street, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών και επηρέασε αρνητικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Παρά τη διόρθωση των τελευταίων συνεδριάσεων, ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας διατηρεί σημαντικά κέρδη από την αρχή του έτους.

Η πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων και η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την κατεύθυνση της ελληνικής αγοράς στις επόμενες συνεδριάσεις.