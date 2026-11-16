Η Demy μίλησε για τις επαγγελματικές αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει τα τελευταία χρόνια, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να συνδυάσει τη μουσική με την υποκριτική. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη και στον Κρατερό Κατσούλη για την καλλιτεχνική της διαδρομή, τα επόμενα σχέδιά της και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

Ανάμεσα σε όσα αποκάλυψε η Demy, με τους δύο παρουσιαστές μοιράστηκε την εμπειρία της από μια επαγγελματική συνεργασία που αποφάσισε να διακόψει προτού καν ξεκινήσει. Όπως εξήγησε ήταν μια επιλογή που τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα, καθώς υπήρχαν προσδοκίες και συμφωνίες που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.

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“Έκανα πέρυσι το “Μια νύχτα μόνο”, ήταν όλο τον χρόνο μόνο υποκριτική και ήταν για μένα μια ανάσα που τη χρειαζόμουν. Δηλαδή να μπορέσω λίγο χωρίς το βάρος που βάζω πάνω μου σε σχέση με το κομμάτι της μουσικής, να μπορέσω να εξερευνήσω κάτι άλλο, το οποίο σε κάποιες περιόδους με γεμίζει πιο πολύ τελικά”, είπε αρχικά η Demy.

“Βέβαια, όταν κάνω το ένα, μου λείπει το άλλο. Οπότε τώρα ας πούμε ξαναμπαίνω στούντιο. Μου είχε λείψει πάρα πολύ η δισκογραφία και οι live εμφανίσεις εκτός musical και εκτός αυτού του πλαισίου. Επίσης, δεν ξέρω αν μου κάνει καλό το ότι είμαι σε τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά με γεμίζουν”, συμπλήρωσε στη συνέχεια η Demy.

“Είχα μέσα κάποιες δυσκολίες σε συνεργασίες. Μπορώ να θυμηθώ μια συνεργασία που έσπασε και το είχα πάρει πάρα πολύ βαριά, ενώ ήταν δική μου απόφαση. Τη χάλασα πριν ξεκινήσει με μεγάλη δυσκολία και ψυχικό κόστος. Και μετά από αυτό ήρθε το “Αναστασία” στο Θέατρο Παλλάς, που ήταν ένα πολύ μεγάλο πράγμα για μένα”, αποκάλυψε η Demy κλείνοντας.