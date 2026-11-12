Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση 0,59% στις 2.640 μονάδες – Άλμα για την ElvalHalcor

Με ήπια πτώση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (12/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,59%, αλλά να διατηρείται πάνω από το επίπεδο των 2.640 μονάδων.

Η αγορά προχώρησε σε ελεγχόμενη διόρθωση έπειτα από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε συγκεντρώσει συνολικά κέρδη 4,03%.

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Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή της εβδομάδας το Χρηματιστήριο είχε καταγράψει ισχυρό ράλι 2,20% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη.

Στη σημερινή συνεδρίαση, η ElvalHalcor ξεχώρισε με άνοδο 4,77%, ενώ κέρδη κατέγραψαν επίσης η Optima Bank, η Viohalco, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC, η Jumbo, η Alpha Bank, η ΔΕΗ και η Titan.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.640,52 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.640,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,59%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 2.633,44 και των 2.664,10 μονάδων. Στο υψηλότερο σημείο της ημέρας κατέγραφε άνοδο 0,30%, ενώ στο χαμηλό της συνεδρίασης οι απώλειες έφτασαν το 0,85%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 342,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 45.436.808 μετοχές.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,61%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,72%.

Τα βασικά στοιχεία της συνεδρίασης

Δείκτης Κλείσιμο / Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.640,52 μονάδες Ημερήσια μεταβολή -0,59% Ενδοσυνεδριακό υψηλό 2.664,10 μονάδες Ενδοσυνεδριακό χαμηλό 2.633,44 μονάδες Δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης -0,61% Δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης -0,72% Αξία συναλλαγών 342,99 εκατ. ευρώ Όγκος συναλλαγών 45.436.808 μετοχές Ανοδικές μετοχές 53 Πτωτικές μετοχές 48 Αμετάβλητες μετοχές 19

ElvalHalcor: Άλμα 4,77% και είσοδος στον MSCI Greece Small Cap

Η ElvalHalcor αποτέλεσε τη μεγάλη πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης, καταγράφοντας άνοδο 4,77% και κλείνοντας στα 3,625 ευρώ.

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Η θετική πορεία της μετοχής συνέπεσε με την ανακοίνωση της αναθεώρησης των δεικτών της Morgan Stanley Capital International, βάσει της οποίας η ElvalHalcor προστίθεται στον δείκτη MSCI Greece Small Cap, αντικαθιστώντας την Autohellas.

Ακολούθησε η Optima Bank με κέρδη 1,72%, ενώ η Viohalco ενισχύθηκε κατά 1,51% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 1,50%.

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Θετικά κινήθηκε και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με άνοδο 1,41%, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο +1,10%.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Revoil με κέρδη 7,39%, με την ElvalHalcor να ακολουθεί.

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Πιέσεις σε Coca-Cola HBC, Jumbo και Alpha Bank

Τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε η Coca-Cola HBC, η οποία υποχώρησε κατά 3,10% και έκλεισε στα 50 ευρώ.

Η Jumbo σημείωσε πτώση 2,47%, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε κατά 2,39%. Απώλειες 2,12% κατέγραψε η ΔΕΗ και 1,97% η Titan.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Πειραιώς με -1,08%, ο ΟΤΕ με -0,94%, η Aegean Airlines με -0,87% και ο ΟΛΠ με -1,15%.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της Lamda Development.

Στο σύνολο της αγοράς, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Safe Bulkers με πτώση 4,49% και η Flexopack με απώλειες 4,46%.

Πειραιώς και Eurobank στην κορυφή του τζίρου

Η Πειραιώς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, με τον τζίρο της να ανέρχεται στα 78,99 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε η Eurobank με συναλλαγές αξίας 50,87 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο όγκου, η Eurobank βρέθηκε στην πρώτη θέση με 10.398.190 μετοχές, ενώ η CrediaBank ακολούθησε με 8.147.100 μετοχές.

Παρά την πτώση του Γενικού Δείκτη, η εικόνα στο ταμπλό ήταν σχετικά ισορροπημένη, καθώς 53 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 48 έκλεισαν με απώλειες και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.

Wall Street: Ισχυρές πιέσεις στη Nvidia μετά την παραίτηση Χουάνγκ

Αρνητικό ήταν το κλίμα στη Wall Street, με τους βασικούς αμερικανικούς δείκτες να κινούνται πτωτικά υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων στη μετοχή της Nvidia.

Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων μετά την παραίτηση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η εξέλιξη ακολούθησε τις πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξέταζε την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ, εν μέσω του σκανδάλου που είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην εταιρεία και στη μετοχή της.

Η υποχώρηση της Nvidia επηρέασε συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο, ασκώντας πιέσεις στους δείκτες της Wall Street.

Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιόρισαν σημαντικά τα αρχικά τους κέρδη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είχε καταγράψει νωρίτερα νέα ιστορικά υψηλά, με στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, αλλά στη συνέχεια έχασε μεγάλο μέρος της αρχικής του ανόδου.

Χωρίς αλλαγές ο MSCI Standard Greece

Χωρίς αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Standard Greece ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση των δεικτών της Morgan Stanley Capital International.

Ο δείκτης εξακολουθεί να περιλαμβάνει τις μετοχές των:

Εθνική Τράπεζα

Eurobank

Πειραιώς

Alpha Bank

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jumbo

Allwyn

Motor Oil

Η μοναδική αλλαγή στην ελληνική αγορά αφορά τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης, στον οποίο προστίθεται η ElvalHalcor στη θέση της Autohellas.

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κεφαλαιαγορά έχει η προγραμματισμένη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2027.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς περίπου το 70% των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων ακολουθεί δείκτες της MSCI. Οι δείκτες του οίκου παρακολουθούνται από κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 18,3 τρισ. δολαρίων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης