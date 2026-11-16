Ζεφύρι: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών – Απολογούνται αύριο μητέρα και κόρες

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής διέταξε να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου και του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Ζεφύρι.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε εξαρχής Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Όπως διευκρίνισε, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες του θανάτου των δύο συναδέλφων. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την κα Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Μπήκαν στο ισόγειο κτήριο με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.

Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι, όταν υπάρχει ειδοποίηση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβέστες θεωρούν πιθανό να βρίσκεται κάποιος μέσα, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτήρια. Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.

«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», τόνισε η κα Παπαβραμοπούλου, εξηγώντας ότι φόρεσαν πλήρη εξάρτυση και φιάλες. Περιέγραψε επίσης τη διαδικασία: το πρώτο όχημα που φτάνει, εν προκειμένω του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, είναι το πρώτο όχημα προσβολής και ξεκινά την εγκατάσταση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μέσα σε τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο όχημα και στη συνέχεια κι άλλα, ενώ υπεύθυνος για το περιστατικό είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος.

Στον Ανακριτή μητέρα και κόρες

Παράλληλα, αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή η 34χρονη μητέρα και οι ανήλικες κόρες της που έχουν συλληφθεί ήδη για την πρόκληση της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ αναζητείται ο 44χρονος πατέρας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Η μητέρα που παρουσιάστηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα, κατέθεσε πως έβαλε την κόρη της να πετάξει τις στάχτες από την σόμπα τους, στο υπόγειο του κτιρίου στο Ζεφύρι – πράξη που συνήθιζαν να κάνουν καθημερινά. Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια έμεινε στο συγκεκριμένο κτίριο και χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για να ζεσταθεί.

“Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφό μου, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο”

Ο 43χρονος πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί του, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, ο πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αποκάλυψε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, τον οποίο εντόπισε πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν τελείωσε το οξυγόνο στη φιάλη του.

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.