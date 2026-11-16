Οδυσσέας Δήμας: Συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον ανήλικο γιο του

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας, σχετικά με τις κατηγορίες για ντόπινγκ σε αθλητές της άρσης βαρών.

Εις βάρος του 58χρονου πρώην προπονητή ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το κακούργημα της χορήγησης παράνομων ουσιών σε ανήλικο, σχετικά με την υπόθεση του γιου του το 2024.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε κλάματα.