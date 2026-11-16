Ζεφύρι: Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Από εισπνοή καπνού-αιθάλης προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δύο άνδρες δεν φέρουν εγκαύματα, ενώ ο ένας έχει ένα τραύμα στην κνήμη. Αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

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Τα σενάρια των Αρχών

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για το πώς οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να απομακρυνθούν από τον χώρο και να εισπνεύσουν τους τοξικούς καπνούς.

Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού καπνού που είχε δημιουργηθεί από την καύση των απορριμμάτων στο κτήριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από τη φωτιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του, αλλά οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν.

Απολογούνται αύριο μητέρα και κόρες

Αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή η 34χρονη μητέρα και οι ανήλικες κόρες της που έχουν συλληφθεί ήδη για την πρόκληση της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ αναζητείται ο 44χρονος πατέρας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Η μητέρα που παρουσιάστηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα, κατέθεσε πως έβαλε την κόρη της να πετάξει τις στάχτες από την σόμπα τους, στο υπόγειο του κτιρίου στο Ζεφύρι – πράξη που συνήθιζαν να κάνουν καθημερινά. Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια έμεινε στο συγκεκριμένο κτίριο και χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για να ζεσταθεί.